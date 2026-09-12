Cerca e trova immobili
Segnalaci
Claudio Perocchi

Navigazione sul Verbano: il silenzio della politica e il grande paradosso della GGNL

La paralisi della navigazione sul Lago Maggiore minaccia occupazione, economia e trasporto pubblico nel Locarnese.
Navigazione sul Verbano: il silenzio della politica e il grande paradosso della GGNL
Deposit
Fonte Claudio Perocchi
Navigazione sul Verbano: il silenzio della politica e il grande paradosso della GGNL
La paralisi della navigazione sul Lago Maggiore minaccia occupazione, economia e trasporto pubblico nel Locarnese.

LOCARNO - Mentre la battaglia legale per la gestione dei battelli sul Lago Maggiore rischia di trascinarci verso una paralisi totale del servizio a partire dal prossimo cambio d'orario di dicembre 2026, le nostre istituzioni continuano a muoversi con una prudenza esasperante che rischia di costare carissima al territorio. Si parla continuamente di ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo, di cavilli procedurali e del rischio concreto di risarcimenti milionari a carico dei contribuenti svizzeri per poter finalmente cambiare rotta. In tutto questo rumore di carte bollate, c'è un enorme elefante nella stanza che la politica ticinese e bernese finge ostinatamente di non vedere, ovvero la chiara e diretta responsabilità istituzionale e legale della Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL) italiana.

La Convenzione italo-svizzera del 1992 parla chiaro e non lascia spazio a interpretazioni di comodo: il concessionario ufficiale e il garante ultimo della navigazione sul Verbano è lo Stato italiano proprio tramite la GGNL. Se in questi anni il Locarnese e il Gambarogno hanno dovuto subire disservizi cronici, continue tensioni sindacali, scioperi e prestazioni complessive ampiamente non all'altezza delle aspettative turistiche e regionali, la responsabilità ultima ricade su chi quella concessione la detiene e avrebbe dovuto vigilarne l'operato quotidiano. Assistiamo invece al paradosso tutto svizzero di un Consiglio di Stato e di un Ufficio federale dei trasporti (UFT) che si fanno quasi intimorire dalle minacce di ricorso e dal muro contro muro di un partner operativo privato come la SNL, mentre l’interlocutore principale a Roma resta comodamente a guardare.

Questo immobilismo rischia di generare un dramma sociale inaccettabile per le maestranze. Bisogna essere estremamente chiari su un punto: se il muro contro muro della SNL dovesse portare alla perdita della linea e al conseguente blocco dei battelli, la colpa diretta dei licenziamenti del personale di bordo andrà imputata interamente alla stessa GGNL. È la gestione governativa italiana che, in veste di concessionaria ufficiale, ha il dovere assoluto di garantire la continuità del servizio pubblico e la tutela occupazionale dei lavoratori. Se l'operatore privato a cui ha delegato la gestione mette a rischio le famiglie dei dipendenti svizzeri pur di difendere i propri interessi finanziari, la GGNL ha l'obbligo legale e morale di risponderne, intervenendo prima che si arrivi al collasso dei posti di lavoro.

È giunto il momento che la politica ticinese esca dal suo storico torpore diplomatico e usi finalmente la vera leva strategica a sua disposizione per sbloccare la situazione prima del disastro invernale. Bellinzona e Berna devono alzare la voce con il Ministero dei trasporti a Roma e incalzare l'Italia sui propri doveri di vigilanza. Se l'operatore locale sta tenendo in ostaggio un'intera regione con una guerriglia giudiziaria, spetta all'autorità italiana intervenire d'imperio per revocare quel mandato operativo per giusta causa, azzerando sul nascere ogni pretesa di risarcimento.

È semplicemente inaccettabile che i contribuenti svizzeri debbano rischiare una penale o una "buona uscita" milionaria per liberarsi di una gestione che ha palesemente mostrato i suoi limiti e che ormai si trova ad avere l'intero territorio contro. La priorità assoluta delle istituzioni deve essere la difesa dei posti di lavoro e la stabilità del trasporto pubblico per i pendolari, non la tutela dei profitti di chi si arrocca dietro i contratti storici. L'accordo politico per far subentrare le FART in collaborazione con l'Italia esiste già ed è l'unica via sostenibile per il futuro del lago, ma serve il coraggio di imporlo subito con la forza della diplomazia internazionale, aggirando le lungaggini dei tribunali svizzeri che la SNL intende sfruttare per asfissiare la regione.

Continuare sulla via della diplomazia felpata e dei rinvii non farà altro che farci trovare, all'inizio della prossima stagione turistica, con i pontili deserti, l'indotto economico in ginocchio e le tasche dei cittadini svizzeri più vuote. Se la nostra politica non ha il coraggio di pretendere che la GGNL risponda delle proprie responsabilità e raddrizzi la situazione a Roma, a pagare il prezzo del fallimento istituzionale e sociale sarà, ancora una volta, solo il territorio ticinese.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ggnllago maggiorenavigazione laghisnltrasporti pubblici
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
1 gior
2

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
16
56

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
1 gior
15
33

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
2 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
3 gior
22
67

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
2 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
2 gior
18
90

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
2 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
21 ore

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
1 gior

È morta Emma Bonino

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
1 gior
84
194

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
21 ore
109
284

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
1 gior
125
281

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
23 ore
31
118

«Non sono né vittima, né pensionato»

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
2 gior
51
78

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
6 ore
16
88

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
2 gior
39
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
4 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
1 gior
28
76

Centro Ovale, avviso di fallimento

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
22 ore
18
86

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
22

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
2 gior
35
46

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
86

«La Svizzera si dia una regolata»

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
2 gior
3
23

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
23 ore
13
43

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
3 gior
71
162

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
2 gior
26
102

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
19 ore
24
70

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
13
72

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
2 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
34
29

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami
LIVE
CALCIO
20 ore
27
67

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
2 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
2 gior
12
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
115

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
21 ore
2
25

Qui non vi conviene accelerare

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati
LIVE
BERNA
2 gior
2
32

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
LIVE
CANTONE
1 gior
15
15

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Neutralità: proteggerla o irrigidirla?
LIVE
LORENZO ONDERKA
19 ore
8

Neutralità: proteggerla o irrigidirla?

Vogliamo i nostri figli e nipoti sul fronte Orientale?
LIVE
TIZIANO GALEAZZI
20 ore
1
22

Vogliamo i nostri figli e nipoti sul fronte Orientale?

La forza svizzera? Restare neutrali
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
23 ore
11

La forza svizzera? Restare neutrali

Si alla neutralità
LIVE
PIERO MARCHESI
1 gior
23

Si alla neutralità

Spazi pubblici, interessi privati?
LIVE
TESSA PRATI
1 gior
6

Spazi pubblici, interessi privati?

Troppi incidenti mortali sul posto di lavoro
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
1 gior
5
11

Troppi incidenti mortali sul posto di lavoro

Centro giovanile a Bellinzona. L’abbandono del progetto ex-Stallone è l’ennesimo annuncio che finisce nel nulla
LIVE
MPS BELLINZONA
2 gior
1
9

Centro giovanile a Bellinzona. L’abbandono del progetto ex-Stallone è l’ennesimo annuncio che finisce nel nulla

La neutralità elvetica non deve essere una gabbia
LIVE
MICHELE ROSSI
2 gior
7
25

La neutralità elvetica non deve essere una gabbia

Il 27 settembre vota "no". Salviamo i nostri Castelli
LIVE
SANDRO FORA
2 gior
1
16

Il 27 settembre vota "no". Salviamo i nostri Castelli

A proposito di minimetrò: facciamo chiarezza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
1
15

A proposito di minimetrò: facciamo chiarezza