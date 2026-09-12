Navigazione sul Verbano: il silenzio della politica e il grande paradosso della GGNL

Questo immobilismo rischia di generare un dramma sociale inaccettabile per le maestranze. Bisogna essere estremamente chiari su un punto: se il muro contro muro della SNL dovesse portare alla perdita della linea e al conseguente blocco dei battelli, la colpa diretta dei licenziamenti del personale di bordo andrà imputata interamente alla stessa GGNL. È la gestione governativa italiana che, in veste di concessionaria ufficiale, ha il dovere assoluto di garantire la continuità del servizio pubblico e la tutela occupazionale dei lavoratori. Se l'operatore privato a cui ha delegato la gestione mette a rischio le famiglie dei dipendenti svizzeri pur di difendere i propri interessi finanziari, la GGNL ha l'obbligo legale e morale di risponderne, intervenendo prima che si arrivi al collasso dei posti di lavoro.

È giunto il momento che la politica ticinese esca dal suo storico torpore diplomatico e usi finalmente la vera leva strategica a sua disposizione per sbloccare la situazione prima del disastro invernale. Bellinzona e Berna devono alzare la voce con il Ministero dei trasporti a Roma e incalzare l'Italia sui propri doveri di vigilanza. Se l'operatore locale sta tenendo in ostaggio un'intera regione con una guerriglia giudiziaria, spetta all'autorità italiana intervenire d'imperio per revocare quel mandato operativo per giusta causa, azzerando sul nascere ogni pretesa di risarcimento.