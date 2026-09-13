Quanto ci costerà affidare la gestione dei Castelli a una Fondazione?

BELLINZONA - Voler rilanciare e valorizzare i Castelli di Bellinzona è senza dubbio un obiettivo condivisibile, per la Città, per il Cantone e per il turismo.

Ma avere un buon obiettivo non significa necessariamente che ogni strada scelta per raggiungerlo sia quella giusta.

Il progetto sul quale saremo chiamati a votare prevede crediti per complessivi circa 19 milioni di franchi, tra la realizzazione della Fase 1A e la progettazione della Fase 2.



Accanto agli investimenti previsti c'è però un altro aspetto che merita, a mio avviso, molta attenzione: come verranno gestiti in futuro i Castelli e quanto costerà questa nuova gestione?

Il modello previsto contempla infatti la costituzione di una Fondazione di gestione, con rappresentanti della Città, del Cantone e del settore turistico.



Non si tratterebbe di un semplice organismo rappresentativo. La struttura prevista comprende un Consiglio di Fondazione, una Direzione operativa, tre commissioni tematiche e un ufficio di revisione indipendente.

Ed è proprio qui che sorgono alcune domande.

Quanto costerà ogni anno questa struttura?

Quale sarà il costo della Direzione? Quale organico sarà necessario? Quali saranno le retribuzioni? Chi stabilirà il budget della Fondazione? In che modo verranno nominati i suoi organi? E soprattutto: se i ricavi previsti non dovessero essere sufficienti a coprire i costi di gestione, chi sarà chiamato a coprire l'eventuale disavanzo? Sono domande tutt'altro che secondarie.



Il progetto punta anche su un importante aumento dei visitatori paganti: dagli attuali circa 40'000 si vorrebbe arrivare a 100'000 nel breve periodo e, successivamente, tra 130'000 e 200'000. Sono proprio questi numeri a essere indicati come determinanti per la sostenibilità economica futura del sito.

Ma una previsione, per quanto elaborata e sostenuta da studi, rimane una previsione.

Per questo credo che, prima di creare una nuova struttura incaricata di gestire un patrimonio pubblico così importante, i cittadini abbiano il diritto di conoscere con chiarezza non soltanto quanto costeranno gli investimenti, ma anche quanto costerà ogni anno la macchina che dovrà gestirli. E di sapere chi si assumerà la responsabilità finanziaria nel caso in cui i risultati previsti non dovessero essere raggiunti.



Rilanciare i Castelli è un obiettivo che condivido.

Ma proprio perché si tratta di un patrimonio tanto importante, credo che sia necessario procedere con un progetto solido, regole trasparenti e soprattutto numeri chiari anche per ciò che verrà dopo l'investimento iniziale.

Perché spendere circa 19 milioni è una cosa.

Sapere quanto ci costerà mantenerne in piedi la gestione negli anni è un'altra.

Per questo, il 27 settembre 2026 voterò NO al progetto della Fortezza di Bellinzona.