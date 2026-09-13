La neutralità e le profezie di Nostradamus

La profezia di Nostradamus

A tal proposito, facendo tutti gli scongiuri del caso, il pensiero va inevitabilmente a una profezia di Nostradamus, il veggente più famoso di tutti i tempi. Questo medico e astrologo, vissuto fra il 1503 e il 1566, che fu attivo alla corte di Caterina de’ Medici, aveva pubblicato le “Centurie”, ossia le profezie racchiuse in centinaia di quartine scritte in versi rimati in un linguaggio sibillino ed ermetico che molti studiosi nel corso dei secoli hanno cercato di interpretare nell’intento di collegarle a fatti già avvenuti o non ancora accaduti.

Fra questi studiosi ve ne sono due che su una di queste profezie sono giunti alla stessa conclusione. Il primo è il piemontese Renucio Boscolo, il quale nel corso di una conferenza tenutasi a Lugano nel marzo del 1993 non è certo andato per il sottile. Il resoconto di quella conferenza venne pubblicato il 23 marzo di quell’anno dal quotidiano La Regione in un articolo significativamente intitolato “Un’atomica iraniana sul Giura”, nel quale fra l’altro si leggeva “Boris Eltsin - definito da Nostradamus Boris Jen - verrà sostituito da un generale che, a capo di una coalizione mostruosa tra armata rossa e islam, travolgerà l’Occidente. La battaglia decisiva verrà combattuta nei Grigioni, dopo che l’islam avrà invaso le coste dell’Adriatico”. E ancora “il servizio segreto iraniano definito da Nostradamus Iraipoz, dopo gli attentati in America e in Italia colpirà con un ordigno atomico. Sarà nel Giura, e saranno milioni di morti”. Quindi non solo la Svizzera sarebbe coinvolta in questa guerra, ma sarebbe anche duramente toccata.