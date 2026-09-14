Cerca e trova immobili
Segnalaci
Partito Comunista

No all’ennesima iniziativa “green” contro i contadini e gli allevatori

Partito Comunista
No all’ennesima iniziativa “green” contro i contadini e gli allevatori
Ti-Press / Benedetto Galli
Fonte red
No all’ennesima iniziativa “green” contro i contadini e gli allevatori
Partito Comunista

L’iniziativa popolare “per un’alimentazione sicura” che voteremo il 27 settembre prossimo ha un obiettivo che il Partito Comunista condivide: l’aumento al 70% del grado di autoapprovvigionamento alimentare sarebbe effettivamente importante. Non siamo invece assolutamente d’accordo sulle modalità per raggiungerlo.Dietro ad un principio valido – che è peraltro contemplato dal concetto di Sovranità alimentare, di cui proprio il nostro Partito si è fatto promotore riuscendo a iscriverla nella Costituzione del Canton Ticino per volontà popolare – si celano però altri temi che il popolo svizzero ha giustamente già rigettato in precedenti votazioni: ad esempio l’iniziativa “per acqua potabile e cibo sano”, a cui il Partito Comunista aveva già guardato con sospetto poiché avrebbe fatto pagare alle aziende agricole dei costi produttivi anti-economici soprattutto nelle realtà periferiche.

Siamo inoltre di diverso parere per quanto riguarda le modalità di applicazione per rafforzare l’auto-approvvigionamento: essendo vicini alla quotidianità delle valli alpine svizzere e dei contadini, ci rendiamo conto che non è immaginabile coltivare gli attuali pascoli a 1’500 metri di altezza: senza animali da reddito queste superfici non potrebbero realisticamente essere sfruttate per la produzione alimentare. Non è un caso se, intelligentemente, essi sono da secoli dedicati alla produzione di formaggio dell’alpe di pregiate proprietà organolettiche. Si tratta insomma di un’iniziativa che, con i soliti idealismi “green”, vuole indirettamente ostacolare gli allevamenti e il consumo di derrate alimentari di origine animale.

Ancora una volta siamo di fronte a un’iniziativa popolare influenzata da una lettura urbana della realtà agricola, lontana da ciò che contadini e allevatori vivono quotidianamente. Questa proposta non si accorge né che la diversità del nostro Paese permette una grande varietà di produzioni né che la vocazione dell’allevamento è intrinseca e ineludibile dalle montagne. L’economia di scala delle grandi pianure distrugge per contro la filiera lattiero-casearia di elevatissima qualità del sud delle Alpi, perché intasa e preclude il mercato ai nostri prodotti ticinesi, culturalmente meno accettati e che richiedono molta più fatica e conoscenza agli imprenditori e alle imprenditrici agricole.

Insomma il Partito Comunista rimane convinto che bisogna dare concretezza alla Sovranità alimentare: essa è la risposta per tutelare le abitudini virtuose di un consumo diversificato e non monotono, che rispetta il territorio in tutte le sue sfaccettature e ne raccoglie anzi tanto più potenziale nutrizionale, inteso anche come socialmente accessibile alle classi sociali meno abbienti. La Sovranità alimentare non prevede distese di soja, bensì supporto alle filiere locali più ecologiche e dalle ricadute tangibili nel tessuto economico svizzero piuttosto che importazioni con camion su tratte di migliaia di chilometri con esternalità negative insostenibili sulle condizioni di lavoro e l’ambiente.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
iniziativa popolaresovranità alimentare
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
3 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
120

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
1 gior
23
70

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
3 gior
17
52

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
1 gior

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
2 gior

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
14 ore
38
91

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
3 gior
87
186

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
2 gior
112
276

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
2 gior
132
278

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
22 ore
8
59

Il cesto non è un regalo, è una truffa

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
12 ore
12
76

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
3 gior

È morta Emma Bonino

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19
80

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
1 gior
95
141

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
2 gior
33
118

«Non sono né vittima, né pensionato»

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
LIVE
LUGANO
1 gior
142
228

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
15
40

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
19 ore

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
4 ore
62
194

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
23 ore
8
13

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
17 ore
15
83

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
1 gior
26
99

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
2 gior
25
75

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
3 gior
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
19 ore
19

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
19

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
13
83

«La Svizzera si dia una regolata»

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
97
149

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami
LIVE
CALCIO
2 gior
31
64

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
1 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
2 gior
2
27

Qui non vi conviene accelerare

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
9
59

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
3 gior
28
74

Centro Ovale, avviso di fallimento

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
1 gior
2
19

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
LIVE
CANTONE
2 gior
15
13

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
1 gior
11
50

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
LIVE
TURGOVIA
1 gior
2
6

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto
LIVE
FCL
1 gior
14
56

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
9

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
LIVE
FRANCIA
1 gior
3
35

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
37

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
12 ore
6
128

Coco è stato ritrovato: il video

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
14 ore
7
30

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
29
32

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio
LIVE
STATI UNITI
2 gior
3
30

Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio

Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto
LIVE
CANTONE
2 gior
39
80

Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto

Dopo re Harald, è morta anche la principessa Astrid di Norvegia
LIVE
REALI
2 gior
2
20

Dopo re Harald, è morta anche la principessa Astrid di Norvegia

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La neutralità non basta scriverla
LIVE
PAOLO ORTELLI
6 min

La neutralità non basta scriverla

Aggregazione Caslano, Magliaso e Pura: il sondaggio chiede uno studio, non una decisione affrettata
LIVE
CASLANO, MAGLIASO E PURA
39 min

Aggregazione Caslano, Magliaso e Pura: il sondaggio chiede uno studio, non una decisione affrettata

Fortezza, il segno che sei a casa
LIVE
ANDREA CEREDA
1 ora
1
8

Fortezza, il segno che sei a casa

Il libro scomodo sulla NATO che sparisce dalle librerie svizzere
LIVE
MARIA PIA AMBROSETTI
4 ore
1
18

Il libro scomodo sulla NATO che sparisce dalle librerie svizzere

Chiedere è gratis. Rispondere lo paghiamo noi
LIVE
SARA ROSSINI
14 ore
8

Chiedere è gratis. Rispondere lo paghiamo noi

Quanto ci costerà affidare la gestione dei Castelli a una Fondazione?
LIVE
NICOLA DIVIANI
20 ore
8

Quanto ci costerà affidare la gestione dei Castelli a una Fondazione?

Da cinquant’anni, più o meno, nulla sembra cambiare
LIVE
ROBERTO FOVINI
21 ore
4

Da cinquant’anni, più o meno, nulla sembra cambiare

La neutralità e le profezie di Nostradamus
LIVE
GIORGIO GHIRINGHELLI
23 ore
1
14

La neutralità e le profezie di Nostradamus

Basta con l’autolesionismo: il TranspaReg va congelato
LIVE
LORENZO QUADRI
1 gior
12

Basta con l’autolesionismo: il TranspaReg va congelato

Bellinzona tradisce i suoi giovani: il caso ex Stallone
LIVE
SANDRO FORA
1 gior
1
19

Bellinzona tradisce i suoi giovani: il caso ex Stallone