No all’ennesima iniziativa “green” contro i contadini e gli allevatori

Ancora una volta siamo di fronte a un’iniziativa popolare influenzata da una lettura urbana della realtà agricola, lontana da ciò che contadini e allevatori vivono quotidianamente. Questa proposta non si accorge né che la diversità del nostro Paese permette una grande varietà di produzioni né che la vocazione dell’allevamento è intrinseca e ineludibile dalle montagne. L’economia di scala delle grandi pianure distrugge per contro la filiera lattiero-casearia di elevatissima qualità del sud delle Alpi, perché intasa e preclude il mercato ai nostri prodotti ticinesi, culturalmente meno accettati e che richiedono molta più fatica e conoscenza agli imprenditori e alle imprenditrici agricole.

Insomma il Partito Comunista rimane convinto che bisogna dare concretezza alla Sovranità alimentare: essa è la risposta per tutelare le abitudini virtuose di un consumo diversificato e non monotono, che rispetta il territorio in tutte le sue sfaccettature e ne raccoglie anzi tanto più potenziale nutrizionale, inteso anche come socialmente accessibile alle classi sociali meno abbienti. La Sovranità alimentare non prevede distese di soja, bensì supporto alle filiere locali più ecologiche e dalle ricadute tangibili nel tessuto economico svizzero piuttosto che importazioni con camion su tratte di migliaia di chilometri con esternalità negative insostenibili sulle condizioni di lavoro e l’ambiente.