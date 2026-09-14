Il libro scomodo sulla NATO che sparisce dalle librerie svizzere

Un altro documento riguarda lo spazio informativo ed è stato consegnato con circa il 40% del contenuto caviardato. Secondo la lettura di Lutz delle parti accessibili, il DDPS starebbe valutando strumenti per seguire digitalmente persone o organizzazioni e le loro «tracce di dati», attraverso fonti pubblicamente accessibili e informazioni provenienti da «sensori del servizio informazioni». Il documento fa inoltre riferimento a dottrine NATO relative alle comunicazioni strategiche e alle operazioni informative. Va precisato che i critici della NATO non vengono esplicitamente indicati come obiettivo: è Lutz a ritenere che possano rientrare tra i soggetti interessati.

