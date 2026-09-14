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Caslano, Magliaso e Pura

Aggregazione Caslano, Magliaso e Pura: il sondaggio chiede uno studio, non una decisione affrettata

di Andrea Wiesner Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale e altri...
Aggregazione Caslano, Magliaso e Pura: il sondaggio chiede uno studio, non una decisione affrettata
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Aggregazione Caslano, Magliaso e Pura: il sondaggio chiede uno studio, non una decisione affrettata
di Andrea Wiesner Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale e altri...

Il sondaggio sull'ipotesi di aggregazione tra Caslano, Magliaso e Pura fornisce un'indicazione politica che merita attenzione. Non emerge una richiesta di procedere subito a un'aggregazione, né di assumere decisioni affrettate. Emerge piuttosto la volontà di capire meglio, con uno studio serio, quali sarebbero vantaggi, svantaggi, costi, rischi e prospettive di un eventuale Comune unico.

Il dato centrale riguarda l'avvio di uno studio aggregativo. Su 1'633 record complessivi dell'indagine, 1'047 partecipanti si sono espressi a favore dell'avvio di uno studio per valutare vantaggi e svantaggi di un'aggregazione; 365 si sono espressi contro e 140 si sono dichiarati indecisi. Il sì rappresenta il 64.12% del totale dei record e circa il 67.5% delle risposte valide a questa domanda.

Il sostegno allo studio risulta inoltre maggioritario tra i partecipanti di tutti e tre i Comuni che hanno indicato la propria residenza: 70.0% a Caslano, 62.78% a Magliaso e 66.05% a Pura. Questo elemento è rilevante, perché mostra che la richiesta di approfondimento non riguarda un solo Comune, ma attraversa l'intero perimetro coinvolto.
Questi dati non devono però essere letti come un via libera automatico all'aggregazione. Un sondaggio non sostituisce una votazione popolare e non decide il futuro istituzionale dei Comuni. La decisione finale, qualora si arrivasse a una proposta concreta, dovrebbe spettare ai cittadini sulla base di informazioni complete, verificabili e comprensibili.
Proprio per questo il passo successivo dovrebbe essere l'avvio di uno studio ufficiale, indipendente e trasparente, possibilmente con il sostegno del Cantone. Lo studio dovrebbe chiarire in modo puntuale gli effetti su moltiplicatore d'imposta, tasse causali, finanze comunali, investimenti, personale, scuole, sportelli amministrativi, servizi di prossimità, pianificazione del territorio e le modalità per garantire un'adeguata ed equilibrata rappresentanza territoriale di tutti e tre i Comuni, sia nel Municipio sia nel Consiglio comunale del futuro Comune.
Il sondaggio evidenzia infatti anche timori reali, che non vanno minimizzati. Tra le preoccupazioni espresse vi sono l'eventuale aumento delle imposte, la perdita di identità locale, la diminuzione della capillarità dei servizi, la maggiore distanza dalle autorità, gli squilibri territoriali a scapito dei quartieri più piccoli e la minor rappresentanza politica. Sono temi concreti, che uno studio serio deve affrontare con dati e scenari comparabili.

Un altro dato merita attenzione: oltre la metà dei partecipanti non era al corrente che i tre Municipi stessero discutendo di una possibile aggregazione. Questo conferma la necessità di aprire una fase informativa più strutturata, con serate pubbliche, documentazione accessibile e possibilità per i cittadini di porre domande prima che il dibattito entri in una fase decisionale.
Parallelamente allo studio, sarebbe opportuno valorizzare e rafforzare le collaborazioni intercomunali già esistenti. Servizi, amministrazione, pianificazione territoriale, mobilità, infrastrutture, scuola, cultura, socialità e sviluppo economico sono ambiti nei quali una cooperazione più stretta può produrre effetti utili, indipendentemente dall'esito finale di un eventuale processo aggregativo. Collaborare di più oggi significa anche verificare concretamente quali sinergie funzionano, quali costi possono
essere ottimizzati e quali servizi possono essere migliorati senza perdere il controllo democratico di prossimità. In questo modo il dibattito sull'aggregazione non resta astratto, ma si fonda su esperienze concrete e su risultati misurabili.

La politica ha quindi il compito di raccogliere il segnale emerso dal sondaggio con prudenza e responsabilità. Non si tratta di decidere oggi se aggregarsi. Si tratta di creare le condizioni affinché, domani, i cittadini possano scegliere sulla base di dati completi e non di impressioni, timori non verificati o promesse generiche. Il futuro di Caslano, Magliaso e Pura merita un dibattito serio, documentato e trasparente. Il sondaggio indica che una maggioranza significativa dei partecipanti vuole almeno approfondire. Ora spetta ai Municipi e alla politica dare seguito a questa richiesta con metodo, chiarezza e rispetto per tutte le sensibilità presenti nei tre Comuni.

Firmatari:

Caslano

Andrea Wiesner Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale
Michele Luminati, Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale
Giuseppe Cucuzza, Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale

Lidia Ruta-Cucuzza,Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale
Giorgio Barozzi, Indipendente Consigliere Comunale
Paola Eicher, Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale

Gaia Fieni Gruppo Lega UDC UDF Consigliere Comunale

Magliaso

Cristina Bertoldi, Movimento Elica Consigliere Comunale
Renato Costa, Partito Liberale Radicale Consigliere Comunale
Matteo Fossati, Partito Liberale Radicale Consigliere Comunale

Dario Paltenghi, Movimento Elica Movimento Elica Consigliere Comunale
Cristina Poloni, Movimento Elica Movimento Elica Consigliere Comunale

Pura

Roberto Cavadini, Indipendente Consigliere Comunale
Gabriele Luvini, Lega dei Ticinesi Consigliere Comunale
Tatiana Soldati Bordon, PuraMente Civica (PMC) Consigliere Comunale

Thierry Bloch, PuraMente Civica (PMC) Consigliere Comunale
Matteo Petriarca, PuraMente Civica (PMC) già Sindaco

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