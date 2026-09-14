La neutralità non basta scriverla

È forse proprio qui che oggi dovremmo investire di più. In un mondo sempre più complesso, la Svizzera non ha bisogno di isolarsi meglio. Ha bisogno di relazionarsi meglio. Di saper parlare con chi non si parla più. Di costruire ponti quando altri li abbattono. Di essere affidabile senza essere ingenua, indipendente senza diventare irrilevante. Perché essere neutrali non significa essere assenti. E nemmeno equidistanti davanti a qualsiasi cosa accada. Neutralità non significa rinunciare ai propri valori, alle proprie opinioni o alla difesa del diritto internazionale. Significa conservare quella libertà e quella credibilità che possono permetterci, quando serve, di svolgere un ruolo che altri non possono più svolgere.

È questa, semmai, la neutralità che dovremmo rafforzare: non una neutralità che ci sottrae al mondo, ma una neutralità che ci rende utili al mondo. Possiamo certamente discutere di come interpretarla e dei limiti che debba avere. Ma irrigidirla rischia di confondere lo strumento con l’obiettivo. E soprattutto di offrirci una risposta rassicurante alla domanda sbagliata. La vera questione non è soltanto quanto neutrale debba essere la Svizzera. È quanto utile, credibile e autorevole vogliamo che continui a essere nel mondo. Perché la neutralità possiamo anche scriverla nella Costituzione. L’autorevolezza, invece, bisogna conquistarsela ogni giorno.