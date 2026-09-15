Quote rosa nello sport: finalmente il buonsenso batte l’ideologia

Chi conosce il mondo delle associazioni sportive sa benissimo quanto sia difficile trovare persone disposte a mettersi a disposizione. Parliamo spesso di volontariato, di persone che dedicano serate, fine settimana e anni della propria vita a una società o a una federazione senza avere certamente la fila di candidati pronti a sostituirle. In moltissime realtà il problema non è decidere se scegliere un uomo oppure una donna: il problema è trovare qualcuno disposto ad assumersi una responsabilità e a portarla avanti con continuità!



Per questo ho sempre trovato miope pensare di affrontare la questione attraverso una percentuale stabilita dall’alto. Le discipline sportive sono diverse tra loro, così come sono diverse le associazioni, la loro storia, le loro dimensioni e persino la composizione dei loro membri. Nel dibattito a livello federale è stato citato, ad esempio, il caso dell’Aero-Club svizzero, dove le donne rappresentano appena il 3,8% degli affiliati. È evidente che applicare lo stesso ragionamento a realtà completamente differenti rischia di creare più problemi di quanti ne risolva.

