La salute scoppia. E la politica continua a rimbalzare le responsabilità

Se la copertura è obbligatoria, perché il relativo costo non dovrebbe essere integralmente riconosciuto dal sistema fiscale? Almeno su questo fronte, non servono anni di trattative, tavoli di lavoro e interminabili rimbalzi di competenze: serve una decisione politica. E se le competenze sulla sanità sono distribuite fra Confederazione e Cantoni, questo non può diventare un alibi per non fare nulla. Il compito della politica non è spiegare ai cittadini perché un problema è difficile da risolvere, ma è cercare, pretendere e costruire soluzioni. Il Ticino dovrebbe avere il coraggio di alzare la voce, non soltanto quando arrivano i nuovi premi, ma prima. Dovrebbe chiedere trasparenza sui costi, pretendere efficienza, mettere in discussione ciò che non funziona e fare pressione a Berna perché la sostenibilità del sistema sanitario torni a essere una priorità reale.