Amo i Castelli. E per questo dico SI

Bellinzona non sta chiedendo ai propri cittadini di finanziare da sola un progetto che riguarda esclusivamente Bellinzona, ma il cui valore e le cui ricadute vanno ben al di là dei confini cittadini. Stiamo parlando di un patrimonio UNESCO che ha un valore culturale e turistico che supera ampiamente i confini della nostra Città. E il coinvolgimento finanziario di Cantone e Confederazione va letto anche come un riconoscimento di questo valore.



«Ma i Castelli sono già belli così». Una frase che spesso sento dire. Sì. E proprio perché sono così belli, credo che meritino qualcosa in più. Da bellinzonese sono cresciuta con i Castelli come parte naturale del paesaggio. Li vediamo ogni giorno e forse proprio per questo rischiamo di darli per scontati. Ma i nostri Castelli non sono semplicemente tre edifici storici. Insieme alla Murata e alla Cinta muraria costituiscono una Fortezza unica, riconosciuta dal 2000 come patrimonio mondiale UNESCO. La domanda allora non è se dobbiamo “abbellire” qualcosa che già è bello. La domanda è: vogliamo continuare a conservare questo patrimonio oppure vogliamo anche farlo vivere, conoscerlo meglio e valorizzarlo per le prossime generazioni? Io scelgo questa strada.

