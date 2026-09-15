Neutralità e pace: oggi più che mai la Svizzera deve assumere il ruolo di mediatore

Non ho alcun dubbio sul fatto che la Svizzera sia un Paese neutrale e soprattutto debba rimanerlo. Il concetto va ben oltre una tradizione o un’immagine costruita negli anni, ma va a toccare un punto chiave del nostro ordinamento istituzionale, dato che la Costituzione federale attribuisce sia all'Assemblea federale sia al Consiglio federale il compito di adottare misure per salvaguardare la neutralità della Svizzera.



Ritengo che il vero dibattito non dovrebbe essere se la Svizzera debba essere neutrale, ma su come dobbiamo difendere e utilizzare la nostra neutralità nell'interesse del Paese e della pace. Nel 2023 sostenevo che, schierandoci sempre più apertamente, adottando ad esempio delle sanzioni sulla scia delle scelte internazionali, avremmo rischiato di indebolire la nostra credibilità come mediatori.

