BELLINZONA - Le non verità allucinogene sono quelle sparate, ad effetto. Studiate appositamente per creare costrizioni e per mettere pressioni alla collettività. Volendo solo intimorire le cittadine e i cittadini. Invece di favorire la libera espressione della volontà popolare. Una di queste è il sostenere che il 27 settembre 2026 non si voterebbe sul nome. Nulla di più falso. Il riuscito e sentito referendum lo ha dichiarato subito. Senza se e senza ma.