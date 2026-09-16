Ma davvero c'è chi crede ancora a un progetto senza piano B?

Non si può continuare a giocare con i soldi pubblici come se fossero fiches al casinò, puntando tutto su un'unica carta e poi dicendo "è andata male". Amministrare non è fare il mago con il cilindro. Amministrare è avere un piano A che funzioni, un piano B se il primo va storto, e il rispetto di dire alla gente la verità prima, non dopo.