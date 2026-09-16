Ma davvero c'è chi crede ancora a un progetto senza piano B?
Sandro Fora, Il Noce
Ma veramente c'è ancora qualcuno che ci crede? Che crede a un progetto annunciato in pompa magna senza un piano B, senza una copertura finanziaria chiara, senza una tempistica, senza una responsabilità?
Chiamateli come volete. Castelli o fortezze, poco importa il nome. Tanto sono solo parole per confondere la gente.
Il punto è un altro, ed è molto più serio: il Municipio sappia prendersi le sue responsabilità.
Perché alla fine, quando il rendering sbiadisce e i proclami finiscono sui giornali vecchi, chi paga è sempre lui: il cittadino. Il cittadino che viene chiamato a pagare tasse, balzelli, aumenti, per coprire i buchi di progetti nati male e gestiti peggio. Non è più accettabile.
Non si può continuare a giocare con i soldi pubblici come se fossero fiches al casinò, puntando tutto su un'unica carta e poi dicendo "è andata male". Amministrare non è fare il mago con il cilindro. Amministrare è avere un piano A che funzioni, un piano B se il primo va storto, e il rispetto di dire alla gente la verità prima, non dopo.
Se non siete capaci di garantire la riuscita, non partite nemmeno. Se non avete il coraggio di metterci la faccia quando le cose vanno male, non prendete decisioni che pagheranno i nostri figli.
Bellinzona non hanno bisogno di sognatori. Hanno bisogno di amministratori seri.