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SILVIO GRUOSSO

Fortezza Sì!

Silvio Gruosso (PLR), Consigliere comunale di Bellinzona
Fortezza Sì!
TiPress
Fonte Red
Fortezza Sì!
Silvio Gruosso (PLR), Consigliere comunale di Bellinzona

BELLINZONA - Immaginiamo che bello sarebbe vedere la città animata, con commercianti, ristoratori, bar, alberghi e società coinvolti nel progetto “Fortezza”. Un progetto di rilancio al Valore patrimoniale UNESCO che non deve limitarsi alla collina di Bellinzona: la futura realtà (sperando che il voto abbia esito positivo!) deve essere vissuta anche nel centro cittadino.

Dove tutte le attività commerciali vengano immerse in una nuova veste, in modo che il turista – appena arrivato in centro – possa già respirare l’atmosfera della Fortezza. Pensiamo, ad esempio, a una ristorazione più flessibile negli orari.

Se vogliamo trasformare Bellinzona in una città viva, accogliente e capace di valorizzare il proprio patrimonio, dobbiamo tutti uscire dalla routine e pensare in grande.

La visita alla Fortezza implica la visita dei Castelli, e ognuno con il proprio nome, che nessuno intende dismettere.

Vota SÌ alla Fortezza, non solo per Bellinzona, ma per tutto il Ticino: dobbiamo essere fieri di questo patrimonio di valore mondiale!

Inoltre, l’indotto economico che il settore del turismo genera, rappresenta un valore aggiunto per l’economia che ricopre una parte importante del PIL cantonale, non solo per Bellinzona, ma a tutto il Canton Ticino.

Siamo consapevoli di questo e, insieme, votiamo un convinto SÌ!

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