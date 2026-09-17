Fortezza Sì!

BELLINZONA - Immaginiamo che bello sarebbe vedere la città animata, con commercianti, ristoratori, bar, alberghi e società coinvolti nel progetto “Fortezza”. Un progetto di rilancio al Valore patrimoniale UNESCO che non deve limitarsi alla collina di Bellinzona: la futura realtà (sperando che il voto abbia esito positivo!) deve essere vissuta anche nel centro cittadino.