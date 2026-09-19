Le rondini possono rimanere sui fili elettrici

Durante un incontro svoltosi in un clima di grande disponibilità e cortesia, abbiamo cercato una soluzione che permettesse di non disturbare le rondini, solite radunarsi su quei cavi la mattina e la sera fino al calare della luce. L’azienda si è resa disponibile a mantenere la linea aerea attiva fino alla fine dell’anno in corso, consentendo agli uccelli di continuare a ritrovarsi indisturbati fino alla loro partenza autunnale. È stata inoltre prospettata l'ipotesi di cedere la tratta al Comune di Coldrerio a titolo gratuito, affidando a quest'ultimo l'onere della manutenzione futura.