Le rondini possono rimanere sui fili elettrici
Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente
Dopo aver fatto presente la volontà degli abitanti di via Campagnola di mantenere i pali e i fili elettrici lungo un percorso di circa 18 metri, le Aziende Industriali di Lugano (AIL) hanno accolto favorevolmente la richiesta.
Durante un incontro svoltosi in un clima di grande disponibilità e cortesia, abbiamo cercato una soluzione che permettesse di non disturbare le rondini, solite radunarsi su quei cavi la mattina e la sera fino al calare della luce. L’azienda si è resa disponibile a mantenere la linea aerea attiva fino alla fine dell’anno in corso, consentendo agli uccelli di continuare a ritrovarsi indisturbati fino alla loro partenza autunnale. È stata inoltre prospettata l'ipotesi di cedere la tratta al Comune di Coldrerio a titolo gratuito, affidando a quest'ultimo l'onere della manutenzione futura.
Tuttavia, dopo aver consultato esperti del settore, è emerso che le rondini cambiano periodicamente i punti di ritrovo nel corso degli anni. Mantenere permanentemente la linea aerea risulterebbe quindi superfluo.
Desidero ringraziare sentitamente l'azienda per la disponibilità all'ascolto e per l'accordo trovato per l'anno in corso: una soluzione che garantisce la presenza delle rondini a Coldrerio per questa stagione, lasciando che il prossimo anno scelgano liberamente un nuovo punto di ritrovo.