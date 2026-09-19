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Matteo Muschietti

Le rondini possono rimanere sui fili elettrici

Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente
Le rondini possono rimanere sui fili elettrici
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Le rondini possono rimanere sui fili elettrici
Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente

Dopo aver fatto presente la volontà degli abitanti di via Campagnola di mantenere i pali e i fili elettrici lungo un percorso di circa 18 metri, le Aziende Industriali di Lugano (AIL) hanno accolto favorevolmente la richiesta.

Durante un incontro svoltosi in un clima di grande disponibilità e cortesia, abbiamo cercato una soluzione che permettesse di non disturbare le rondini, solite radunarsi su quei cavi la mattina e la sera fino al calare della luce. L’azienda si è resa disponibile a mantenere la linea aerea attiva fino alla fine dell’anno in corso, consentendo agli uccelli di continuare a ritrovarsi indisturbati fino alla loro partenza autunnale. È stata inoltre prospettata l'ipotesi di cedere la tratta al Comune di Coldrerio a titolo gratuito, affidando a quest'ultimo l'onere della manutenzione futura.

Tuttavia, dopo aver consultato esperti del settore, è emerso che le rondini cambiano periodicamente i punti di ritrovo nel corso degli anni. Mantenere permanentemente la linea aerea risulterebbe quindi superfluo.

Desidero ringraziare sentitamente l'azienda per la disponibilità all'ascolto e per l'accordo trovato per l'anno in corso: una soluzione che garantisce la presenza delle rondini a Coldrerio per questa stagione, lasciando che il prossimo anno scelgano liberamente un nuovo punto di ritrovo.


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