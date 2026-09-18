La politica per le regioni periferiche e l’Alta Valle di Muggio?

Considerazioni del Cantone

La centralizzazione dei posti di lavoro, la razionalizzazione dei servizi, la localizzazione geografica sfavorevole, un territorio spesso vasto e difficile da governare, una relativa mancanza di risorse umane e finanziarie, nonché una popolazione in calo sono alcuni dei fattori che hanno messo sotto pressione le attività economiche e i posti di lavoro nelle regioni periferiche.