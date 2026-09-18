Chi decide per la Svizzera? La posta in gioco della neutralità

La neutralità svizzera, affermatasi storicamente e riconosciuta a livello internazionale con il Congresso di Vienna del 1815, è parte integrante della nostra identità e della nostra politica estera e di sicurezza. Ha permesso alla Svizzera di restare al di fuori delle rivalità tra le grandi potenze, rafforzando la propria credibilità nella mediazione, nei processi di pace e nella promozione del diritto internazionale umanitario. Una larga maggioranza della popolazione continua a sostenerla, riconoscendole un ruolo importante per la stabilità e il successo del Paese.

