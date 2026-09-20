Difendere la neutralità o farci trascinare in guerra?

La Confederazione ha già adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia, allineandosi alle misure dell’UE. Al di là del giudizio sulla loro efficacia (inesistente), è chiaro che una simile politica non è compatibile con la neutralità. Sarebbe anche interessante sapere quanto stanno costando queste sanzioni all’economia svizzera.

Le sanzioni, è bene ricordarlo, non servono affatto alla “promozione della pace”. Sono, al contrario, un atto di guerra (economica). E, per dirla con il giurista internazionale Bindschedler, sono particolarmente pericolose per gli Stati piccoli: “I Paesi grandi rischiano una provincia, quelli piccoli la loro stessa esistenza”.