PECC, un’occasione persa: la destra ticinese condanna il Cantone alla dipendenza dalle fossili

La realtà dei fatti è ben diversa, ed è scritta nel testo del PECC: l’obbligo di copertura fotovoltaica era mirato unicamente alla metà dei grandi stabili sopra i 300 mq entro il 2045 (sia pubblici che privati, inclusi capannoni industriali, grandi condomini o ville di ampie dimensioni).

Davanti a questa disinformazione basata sulla paura, le spiegazioni sono solo due: o i contrari non hanno letto e compreso il PECC, oppure hanno agito in totale malafede, ergendosi a finti protettori del ceto medio per difendere ben altri interessi.