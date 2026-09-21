Voto a 16 anni nei Grigioni: è una scelta di fiducia, non di età

Non stiamo parlando di abbassare l'età per fare il sindaco. Stiamo parlando di permettere a chi vive la scuola, chi usa i trasporti pubblici tutti i giorni, chi si chiede se in valle ci sarà ancora lavoro tra dieci anni, di dire la sua. E diciamolo chiaramente: i nostri giovani spesso ragionano meglio di noi adulti. Lo vediamo nelle assemblee, nei dibattiti a scuola, sui temi ambientali, sulla pianificazione del territorio. Hanno meno pregiudizi, meno calcoli di partito, meno paura del cambiamento. Hanno idee fresche. Non sono ancora incastrati nel "si è sempre fatto così" che blocca tante decisioni in Ticino e nei Grigioni.

Dare il voto a 16 anni non significa regalare nulla. Significa investire. Significa dire a una generazione: "Ci interessano le vostre idee, contate". È il miglior antidoto alla disaffezione per la politica, che nasce proprio quando per anni ti senti escluso.