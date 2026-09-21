La neutralità non può essere flessibile

La neutralità appartiene a questa seconda categoria. Non è un materiale, è una promessa fatta a tutti gli altri Stati. E una promessa che si adatta alle circostanze smette di essere una promessa.



Il 27 settembre votiamo sull'iniziativa per la neutralità. Il testo chiede di iscrivere nella Costituzione ciò che molti svizzeri credono già scritto: che la nostra neutralità è permanente e armata, che non aderiamo ad alleanze militari, che non partecipiamo agli scontri fra Stati terzi. Nulla di rivoluzionario: è la Svizzera che conosciamo.

