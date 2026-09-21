Duecento anni di neutralità

Sarebbe troppo semplice dire che il benessere svizzero deriva dalla neutralità. La nostra prosperità nasce dal lavoro, dall’industria, dalla formazione, dal commercio, dal federalismo e dalla solidità delle istituzioni. Ma in economia esiste una parola fondamentale che spesso dimentichiamo: continuità.

Poter programmare, investire e costruire nel tempo, in un quadro stabile e prevedibile, ha un valore enorme. La continuità non crea da sola ricchezza, ma è uno dei terreni sui quali può crescere. La Confederazione stessa considera la neutralità uno strumento per tutelare sicurezza, indipendenza e prosperità.