Neutralità: sì, no, forse
Marco Chiesa, Consigliere agli Stati UDC
Tra una regola definita caso per caso e principi costituzionali chiari, il 27 settembre siamo chiamati a scegliere quale neutralità vogliamo per la Svizzera. Il dibattito di queste settimane sta avendo un grande merito: permette a tutti di capire che cosa sia davvero, oggi, la neutralità svizzera. La nostra Costituzione la menziona e affida a Governo e Parlamento il compito di salvaguardarla. Ma non ne definisce nel dettaglio il contenuto. Non stabilisce, cioè, quali regole fondamentali la Svizzera debba rispettare per essere e rimanere neutrale. Ed è proprio qui che si gioca la partita del 27 settembre. Gli oppositori dell’Iniziativa reclamano una neutralità “flessibile”, capace di adattarsi alle circostanze. È una posizione legittima. Ma pone una domanda fondamentale: quanto può essere flessibile un principio prima di perdere il suo significato?
Se con uno Stato belligerante ci comportiamo in un modo e con un altro diversamente; se le nostre decisioni cambiano secondo le circostanze politiche del momento e le pressioni internazionali, la neutralità smette di essere una regola chiaramente riconoscibile. Diventa una scelta politica caso per caso. E qui nasce il problema: possiamo continuare a definirci neutrali, ma non basta dichiararlo. Anche gli altri devono sapere che cosa significa quando la Svizzera pronuncia quella parola. Prevedibilità, coerenza e parità di trattamento non sono quindi vecchi rituali diplomatici. Sono ciò che rende la neutralità riconoscibile e credibile. Il dibattito di queste settimane ha finalmente portato alla luce una differenza che per molto tempo è rimasta in filigrana: per alcuni la forza della neutralità sta nella sua flessibilità; per altri proprio questa flessibilità camaleontica finisce per trasformarla in qualcosa che cambia a seconda delle circostanze.
È un cambiamento profondo. Per anni è rimasto quasi sottaciuto. Oggi viene spesso presentato come un semplice adattamento ai tempi. Il 27 settembre si decide proprio questo: mantenere una neutralità con un ampio margine di interpretazione politica oppure fissare nella Costituzione regole più chiare e stabili. Per chi considera la neutralità una regola di Stato e uno degli elementi che distinguono la Svizzera nel mondo, è questo il senso del Sì che sostengo e invito a sostenere: mettere un limite al “caso per caso” e dare alla neutralità confini riconoscibili anche quando sarebbe politicamente più comodo spostarli. Perché una neutralità che cambia colore a seconda delle circostanze può essere molte cose. Ma chiamarla neutralità diventa sempre più difficile.