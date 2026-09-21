Neutralità: sì, no, forse

Se con uno Stato belligerante ci comportiamo in un modo e con un altro diversamente; se le nostre decisioni cambiano secondo le circostanze politiche del momento e le pressioni internazionali, la neutralità smette di essere una regola chiaramente riconoscibile. Diventa una scelta politica caso per caso. E qui nasce il problema: possiamo continuare a definirci neutrali, ma non basta dichiararlo. Anche gli altri devono sapere che cosa significa quando la Svizzera pronuncia quella parola. Prevedibilità, coerenza e parità di trattamento non sono quindi vecchi rituali diplomatici. Sono ciò che rende la neutralità riconoscibile e credibile. Il dibattito di queste settimane ha finalmente portato alla luce una differenza che per molto tempo è rimasta in filigrana: per alcuni la forza della neutralità sta nella sua flessibilità; per altri proprio questa flessibilità camaleontica finisce per trasformarla in qualcosa che cambia a seconda delle circostanze.

È un cambiamento profondo. Per anni è rimasto quasi sottaciuto. Oggi viene spesso presentato come un semplice adattamento ai tempi. Il 27 settembre si decide proprio questo: mantenere una neutralità con un ampio margine di interpretazione politica oppure fissare nella Costituzione regole più chiare e stabili. Per chi considera la neutralità una regola di Stato e uno degli elementi che distinguono la Svizzera nel mondo, è questo il senso del Sì che sostengo e invito a sostenere: mettere un limite al “caso per caso” e dare alla neutralità confini riconoscibili anche quando sarebbe politicamente più comodo spostarli. Perché una neutralità che cambia colore a seconda delle circostanze può essere molte cose. Ma chiamarla neutralità diventa sempre più difficile.