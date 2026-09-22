Non Fortezza. Castelli

Ma i cittadini non sono ingenui. E quando chiedono trasparenza e sincerità, si aspettano risposte chiare, non lezioni di storia per giustificare un'operazione di marketing.

Il trucco è evidente: se fino ad oggi hai venduto il progetto come "Fortezza Bellinzona", se hai stampato loghi, cartelli, brochure con quel nome, se hai chiesto ai turisti di venire a vedere la Fortezza, stai già vendendo la pelle dell'orso prima di averlo preso.