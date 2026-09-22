HotellerieSuisse Sopraceneri sostiene la Fortezza!

Un prodotto turistico che può essere venduto

La valorizzazione prevista dal progetto permette di trasformare i Castelli da semplici monumenti da visitare in una vera e propria offerta turistica. Anche il sistema di accesso e di bigliettazione può assumere un ruolo importante. In molte destinazioni turistiche, il pagamento di un biglietto è uno degli strumenti utilizzati per contribuire alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei luoghi culturali.

Anche la Fontana di Trevi, ad esempio, prevede dal febbraio 2026 un biglietto di 2 euro per i turisti che accedono al perimetro interno del monumento. Nella città fortificata di Carcassonne, invece, l’accesso al Château Comtal e ai camminamenti delle mura è a pagamento, con un biglietto di 19 euro. Il pagamento di un biglietto per accedere a luoghi e attrazioni culturali non rappresenta quindi un’eccezione nel turismo internazionale. Per un'attrazione turistica, la possibilità di essere commercializzata rappresenta un elemento importante. Un’attrazione prenotabile è più facilmente inseribile all’interno di pacchetti e itinerari, anche internazionali.