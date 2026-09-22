HotellerieSuisse Sopraceneri sostiene la Fortezza!
Sì al credito di 19 milioni per trasformare Bellinzona da tappa turistica a destinazione
Sì al credito di 19 milioni per trasformare Bellinzona da tappa turistica a destinazione
BELLINZONA - Mancano pochi giorni alla votazione sul Progetto di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona e HotellerieSuisse Sopraceneri ribadisce il proprio sostegno. La sua realizzazione può rappresentare un investimento fondamentale per il futuro turistico ed economico della città e dell’intero territorio. Il settore alberghiero è parte di una filiera economica molto ampia, che coinvolge fornitori di biancheria e prodotti di pulizia, produttori agricoli, allevatori, distributori di generi alimentari e bevande, agenzie grafiche e numerose altre attività.
La sfida è far fermare il turista più a lungo
Dal punto di vista del settore alberghiero, l’obiettivo non è soltanto aumentare il numero di visitatori, ma fare in modo che una parte di questi scelga Bellinzona come destinazione, fermandosi più a lungo. Attualmente la permanenza media è di 1,5 notti, la più bassa del Cantone. Anche una sola notte in più può generare ricadute significative sull’intero indotto turistico: alberghi, ristorazione, commercio, trasporti e servizi. Il visitatore deve quindi poter uscire dalla Fortezza e vivere Bellinzona, scoprendo il centro storico, la ristorazione, i negozi e il territorio.
Un prodotto turistico che può essere venduto
La valorizzazione prevista dal progetto permette di trasformare i Castelli da semplici monumenti da visitare in una vera e propria offerta turistica. Anche il sistema di accesso e di bigliettazione può assumere un ruolo importante. In molte destinazioni turistiche, il pagamento di un biglietto è uno degli strumenti utilizzati per contribuire alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei luoghi culturali.
Anche la Fontana di Trevi, ad esempio, prevede dal febbraio 2026 un biglietto di 2 euro per i turisti che accedono al perimetro interno del monumento. Nella città fortificata di Carcassonne, invece, l’accesso al Château Comtal e ai camminamenti delle mura è a pagamento, con un biglietto di 19 euro. Il pagamento di un biglietto per accedere a luoghi e attrazioni culturali non rappresenta quindi un’eccezione nel turismo internazionale. Per un'attrazione turistica, la possibilità di essere commercializzata rappresenta un elemento importante. Un’attrazione prenotabile è più facilmente inseribile all’interno di pacchetti e itinerari, anche internazionali.
Più offerta in bassa stagione e nelle giornate di pioggia
La valorizzazione della Fortezza può inoltre contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica cantonale e rappresentare un’importante alternativa nelle giornate di pioggia, quando le attività all’aperto sono limitate. È quindi un investimento che guarda anche al futuro e alla capacità di Bellinzona di inserirsi nella strategia Ticino 365 promossa da ATT e dalle OTR. I Castelli li abbiamo già. La vera questione è se vogliamo continuare semplicemente ad averli oppure se vogliamo trasformarli in un motore capace di generare nuove opportunità per Bellinzona e per il territorio.
La domanda non è quanto ci costa valorizzare la Fortezza. La domanda è quanto ci costa non farlo.