La neutralità è uno strumento politico, usiamolo!

In caso di successo, l’UDC inizierebbe quindi a chiedere maggiori fondi per l’esercito e si opporrebbe a qualsiasi politica favorevole agli interessi dei palestinesi? È possibile. Tuttavia, anche la sinistra potrebbe trarne vantaggio e fare esattamente il discorso opposto. Se siamo neutrali non possiamo acquistare armi totalmente legate ai vincoli tecnologici NATO e non possiamo non riconoscere lo Stato palestinese.



Ma allora perché il centro destra e il centro sinistra non vogliono avvalersi di questo strumento politico? La risposta è molto semplice. Questi Partiti sostengono la politica di sottomissione all’UE e alla NATO portata avanti dal Consiglio federale e non vogliono che il governo sia sconfessato alle urne. Ciò che si vuole evitare è che gli svizzeri rimettano in discussione la doppia morale di un governo che si scandalizza per il comportamento di Putin ma che tace di fronte al genocidio dei palestinesi, che condanna la Russia e che supporta le guerre della NATO.

