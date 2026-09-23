Il velo nelle scuole e l’effetto di proselitismo islamico

L’unico modo per aggirare questo ostacolo sarebbe quello di inserire un simile divieto nella Costituzione federale, e difatti il Comitato di Egerkingen (quello che aveva lanciato con successo le iniziative contro i minareti e contro la dissimulazione del volto in pubblico) aveva già manifestato nei mesi scorsi l’intenzione di lanciare una nuova iniziativa popolare concernente il velo nelle scuole.

A tal proposito ricordo che fui uno dei primi in Svizzera, e il primo in Ticino, a sottoporre a un Parlamento cantonale una petizione per chiedere il divieto del velo islamico nelle scuole obbligatorie. La petizione, presentata l’11 gennaio 2010, fu bocciata dal Gran Consiglio il 9 novembre 2010, con la motivazione che nei vari ordini di scuola vi erano "solo” 10 ragazze velate: per me erano già 10 di troppo, ma come spesso accade in politica, si aspetta che i buoi siano usciti dalla stalla prima di agire.

