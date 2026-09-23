Domenica si vota. Lunedì i Castelli saranno ancora lì. E poi?

Dopo mesi di promesse, rassicurazioni e polemiche, troppe domande attendono ancora una risposta. Come funzionerà concretamente l'accesso gratuito per i Bellinzonesi? Chi prenderà le decisioni nella futura Fondazione? I finanziamenti previsti saranno tutti confermati? E chi si assumerà le responsabilità e gli eventuali costi se gli obiettivi annunciati non saranno raggiunti?

