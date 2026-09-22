Non violenza! Altro che «indifferenza»…Sì alla neutralità

Certo è condivisibile la critica agli affari sporchi delle imprese svizzere ma tengo a precisare che, proprio perché il tessuto economico non è neutrale per sua natura, così come non lo è il pensiero delle singole persone che abitano la Svizzera, risulta oggi urgente che lo Stato lo sia dichiarandolo nella Costituzione. La diplomazia svizzera è chiamata a garantire la pace e non a fomentare la guerra con il suo doppiopesismo né umanitario né tantomeno umanista. Il margine di manovra per regolare questo vile mercato risiede infatti nella legislazione sul commercio estero e sulle banche, non nella Costituzione. Dai contrari viene proposta una neutralità «à la carte», non costituzionale, da ridefinire di situazione in situazione – un’autoproclamazione più autoritaria che autorevole – per conservare un margine alla consueta “coercizione umanitaria”.

Sul piano politico, l’attuale Consiglio federale ha già dimostrato l’inefficacia del suo agire contraddittorio dinanzi ad analoghe violazioni del diritto internazionale (ampie misure per la Russia ma non per gli USA o per Israele, per esempio). Da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet emerge inoltre che le sanzioni colpiscono soprattutto le classi lavoratrici (non oligarchi o governi!) sia dei paesi che le subiscono, sia dei paesi che le sottoscrivono. In Svizzera, l’effetto delle sanzioni come l’aumento del costo della vita, dall’energia agli alimenti, e la conseguente pressione salariale (anche per i dipendenti pubblici) ha pesato soprattutto sulle classi lavoratrici e non sulla borghesia nazionale (anche targata UDC!) che invece taglia, non adegua salari all’inflazione e/o licenzia.