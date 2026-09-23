Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona

Il progetto è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa e mira a migliorare l’offerta museale, i servizi, la sicurezza e l’esperienza complessiva del visitatore. L’obiettivo dichiarato dalla Città è anche quello di rafforzare la funzione turistico-culturale dei Castelli e favorire una maggiore frequentazione durante tutto l’anno.

Per Il Centro, le ricadute devono però essere considerate in una prospettiva ancora più ampia. Più visitatori e una permanenza maggiore sul territorio possono creare opportunità per ristoratori, albergatori, commercianti, produttori locali e per l’intero tessuto turistico ed economico della città, della regione e dell’intero Ticino.