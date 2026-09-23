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IL CENTRO BELLINZONA

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona

Il Centro, Sezione di Bellinzona.
Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona
Tipress
Alessandra Alberti, presidente Il Centro sezione di Bellinzona
Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona
Il Centro, Sezione di Bellinzona.

BELLINZONA - Il Centro Bellinzona conferma il proprio sostegno al progetto di valorizzazione della Fortezza, sul quale la cittadinanza sarà chiamata ad esprimersi domenica 27 settembre.

I nostri Castelli, la Murata e la cinta muraria rappresentano un patrimonio storico e culturale unico, riconosciuto dall’UNESCO dal 2000. Per Il Centro Bellinzona, tutelare questo patrimonio significa certamente conservarlo, ma anche renderlo maggiormente fruibile, attrattivo e capace di raccontare la propria storia alle generazioni future.

Il progetto è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa e mira a migliorare l’offerta museale, i servizi, la sicurezza e l’esperienza complessiva del visitatore. L’obiettivo dichiarato dalla Città è anche quello di rafforzare la funzione turistico-culturale dei Castelli e favorire una maggiore frequentazione durante tutto l’anno.

Per Il Centro, le ricadute devono però essere considerate in una prospettiva ancora più ampia. Più visitatori e una permanenza maggiore sul territorio possono creare opportunità per ristoratori, albergatori, commercianti, produttori locali e per l’intero tessuto turistico ed economico della città, della regione e dell’intero Ticino.

I Castelli devono continuare ad essere luoghi vivi per chi abita a Bellinzona: per le famiglie, le scuole, i giovani, le associazioni e tutti i Quartieri della nostra Città.

Il Centro Bellinzona ritiene quindi che questo progetto rappresenti un investimento nel nostro patrimonio storico e culturale, ma anche nell’attrattività e nella vitalità futura di Bellinzona.

I Castelli raccontano la nostra storia. Valorizzarli significa farli vivere anche nel futuro.

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