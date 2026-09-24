La scuola non ci rende tutti uguali

Il DECS sottolinea che in Ticino la distanza tra i risultati migliori e quelli peggiori è inferiore alla media svizzera. Una forbice più stretta è positiva, ma non basta se si chiude verso il basso. Aumentano gli allievi sotto la soglia minima, calano i punteggi medi e arretra l’eccellenza. È il rischio che come PLR segnaliamo da tempo. Equità significa aiutare chi è in difficoltà a salire, senza smettere di stimolare chi può arrivare più lontano.



I dati PISA e il dibattito nazionale impongono quindi la domanda di fondo. La scuola sta ancora facendo fino in fondo il proprio mestiere, cioè formare, educare, istruire e stimolare? Da qui dovrebbe partire ogni riforma, compresa quella dei livelli nella scuola media – il cui obiettivo non può essere unicamente il principio dell’equità (malgrado sia il principio faro del Dipartimento).

