Oltre i fuochi d’artificio: il futuro del federalismo svizzero
Luca Frasa, Municipale di Quinto, Movimento giovani leghisti
Il popolo svizzero ha deciso e il risultato democratico va rispettato. Il divieto di vendita e utilizzo dei fuochi d’artificio rumorosi entrerà nella Costituzione federale.
La questione, tuttavia, va ben oltre i fuochi d’artificio e merita una riflessione sul rapporto tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
La tutela degli animali, dell’ambiente e della tranquillità pubblica è un obiettivo legittimo. Cantoni e Comuni disponevano già, tuttavia, degli strumenti per limitare o vietare i fuochi d’artificio secondo le proprie esigenze territoriali, come evidenziato dallo stesso Consiglio federale.
L’articolo 5a della Costituzione federale sancisce il principio di sussidiarietà, mentre l’articolo 43a stabilisce che la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che richiedono una regolamentazione uniforme.
Con il nuovo articolo costituzionale, il divieto sarà stabilito a livello nazionale, riducendo il margine decisionale delle autorità locali. I Cantoni potranno concedere deroghe per manifestazioni d’importanza sovraregionale.
Un Comune di montagna, un centro urbano e una località turistica presentano realtà ed esigenze differenti. La capacità di tenere conto di queste diversità rappresenta uno dei principi fondamentali del federalismo svizzero. Una normativa nazionale, d’altra parte, risponde all’esigenza di garantire una protezione uniforme su tutto il territorio.
Ora spetterà al legislatore garantire un’attuazione proporzionata, assicurando certezza giuridica ai cittadini, alle aziende e agli organizzatori di manifestazioni, nel rispetto delle competenze cantonali previste dal nuovo articolo.
Rispettare una decisione popolare non significa rinunciare a discutere delle sue conseguenze istituzionali.
Il dibattito sul federalismo rimane aperto: quali decisioni richiedono realmente una regolamentazione nazionale e quali possono continuare a essere gestite dalle autorità più vicine ai cittadini? È una questione che riguarda il futuro dell'assetto istituzionale del nostro Paese.