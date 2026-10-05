Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?
Elio Del Biaggio
Quasi dieci anni dopo, è arrivato il momento di smettere di discutere delle intenzioni e misurare i risultati. Nel 2017 Bellinzona cambiò volto: tredici Comuni diventarono una sola Città. La promessa era chiara: più efficienza, razionalizzazione, migliori servizi, maggiore capacità di investimento e una struttura amministrativa adeguata a un territorio più grande.
Oggi la domanda è ormai inevitabile: l'aggregazione ha prodotto i risultati promessi?
Un'operazione di questa portata non si giudica solo dalle opere realizzate o dalla crescita della popolazione: si misura attraverso costi, fiscalità, servizi, efficienza, manutenzione e sviluppo economico.
Dai risparmi promessi a una struttura che costa di più?
Uno degli argomenti principali era la razionalizzazione: tredici amministrazioni significavano strutture e funzioni in parte duplicate e inutili. Una Città unica avrebbe dovuto permettere di accorpare competenze, eliminare sovrapposizioni e utilizzare meglio il personale, razionalizzandolo dove necessario.
Si promettevano meno strutture, meno duplicazioni e meno costi. Il risultato, invece, è stato quello di mettere insieme le vecchie strutture senza ridurle davvero: un Comune più grande, ma non necessariamente più efficiente e meno costoso.
Già nella fase iniziale, il confronto dei preventivi evidenziava un aumento degli stipendi complessivi di circa 3,37 milioni di franchi, pari al 4,7%. Era la fase di avvio, certo, e questo dato, da solo, non dimostra forse un vero e proprio fallimento… Ma oggi la domanda è davvero semplice: quanto è costata realmente l'aggregazione e quali risparmi strutturali ha davvero prodotto?
Personale e servizi
Il problema non è solo quello di avere dipendenti comunali ben pagati: un'amministrazione moderna ha soprattutto bisogno di persone competenti e motivate.
Il problema nasce quando, invece di ridurre le duplicazioni, si creano nuove posizioni e responsabilità senza un miglioramento proporzionato dei servizi.
Quanti posti sono stati eliminati? Quanti creati? Quante funzioni accorpate? Quanto costa oggi la macchina comunale rispetto al passato?
Sono queste le cifre che interessano al contribuente.
Perché il cittadino non vive dentro un organigramma: vive in un quartiere, percorre strade e marciapiedi, utilizza i servizi, aspetta risposte e paga le imposte.
Se aumentano costi, burocrazia e manutenzioni rinviate, qualche domanda diventa inevitabile.
Nel 2025 la Città ha registrato 235,8 milioni di franchi di spese, chiudendo con un disavanzo di 2,7 milioni, e ha effettuato 25,4 milioni di investimenti netti. Per il 2026 il preventivo sale a 253,5 milioni di spese, con un disavanzo previsto di 9,17 milioni.
Numeri che forse non dimostrano da soli un problema, ma che mostrano chiaramente la dimensione ormai raggiunta dalla macchina finanziaria della nuova città.
Più abitanti non significano automaticamente più entrate
Dal 2017 al 2025 Bellinzona ha guadagnato 3'707 residenti, arrivando a 47'135 abitanti, per una crescita piuttosto importante. Ma più abitanti non significa necessariamente più
gettito fiscale: dipende da redditi, situazione familiare, età, attività economiche e servizi necessari. Nuovi residenti possono aumentare le entrate, ma anche generare nuovi costi per scuole, servizi sociali, infrastrutture, mobilità, sicurezza e manutenzione.
La domanda, quindi, non è soltanto quanti abitanti siano arrivati, ma è quanto valore fiscale, economico e sociale abbia prodotto questa crescita rispetto ai costi che comporta.
Una città più grande non è necessariamente più competitiva
L'aggregazione può a volte anche risultare amministrativamente utile, ma non è, di per sé, una strategia economica e non rappresenta nemmeno una certezza.
Una vera politica di sviluppo dovrebbe produrre investimenti, nuove imprese, posti di lavoro qualificati, maggiore attrattività e condizioni migliori per chi fa impresa.
Una grande amministrazione non crea automaticamente una grande economia: investire è importante, certamente, ma il vero indicatore è quanto valore viene creato attraverso quegli investimenti.
Il vero bilancio
I conti recenti mostrano anche elementi positivi: il consuntivo 2025 è risultato 10,7 milioni migliore del preventivo, con un capitale proprio superiore ai 60 milioni.
Risultati che vanno riconosciuti, ma un consuntivo migliore del preventivo non certifica automaticamente il successo dell'aggregazione.
Il confronto decisivo è un altro: la nuova Bellinzona costa meno e funziona meglio di quanto sarebbero costate e avrebbero funzionato le strutture precedenti?
Dopo quasi dieci anni sarebbe interessante avere una risposta completa.
Quanto è costata l'aggregazione? Quanto è stato risparmiato? Quanti posti sono stati razionalizzati? Quanto costa oggi l'amministrazione per abitante? I servizi sono migliorati? Le procedure sono più rapide? E, soprattutto: quanto sviluppo economico e occupazionale è stato realmente generato?
Il tempo degli alibi è finito
All’inizio era normale parlare di transizione e riorganizzazione, ma dopo quasi dieci anni il periodo di assestamento non può più essere una giustificazione: è tempo di guardare ai risultati.
Un'aggregazione non è un successo solo perché è stata realizzata: deve creare valore.
Meno costi strutturali, migliori servizi, meno burocrazia, una manutenzione adeguata, un'amministrazione più veloce, una fiscalità sostenibile, maggiore capacità di attrarre imprese, investimenti e persone.
Se, invece, crescono costi e apparato amministrativo senza un miglioramento proporzionato dei servizi, è legittimo chiedersi se la promessa sia stata mantenuta.
Non è affatto nostalgia per i vecchi Comuni: si tratta semplicemente di “rendicontabilità” o di “Accountability” se si preferisce.
Quando si cambia radicalmente la struttura di un territorio promettendo maggiore efficienza, migliori servizi e risparmi, prima o poi arriva il momento di verificare se quelle promesse sono state mantenute: dopo quasi dieci anni, quel momento è arrivato.
Non basta affermare che l’aggregazione funziona: bisogna dimostrarlo con i numeri.
Perché una città più grande non è necessariamente una città migliore: se costa di più, mentre i servizi non migliorano in misura proporzionata, qualche domanda diventa inevitabile.
E dopo quasi dieci anni, di fronte a imposte che continuano a crescere e che restano fra le più alte del Cantone, la domanda più semplice è anche quella più difficile da evitare: successo per chi?