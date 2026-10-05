Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?

Dai risparmi promessi a una struttura che costa di più?

Uno degli argomenti principali era la razionalizzazione: tredici amministrazioni significavano strutture e funzioni in parte duplicate e inutili. Una Città unica avrebbe dovuto permettere di accorpare competenze, eliminare sovrapposizioni e utilizzare meglio il personale, razionalizzandolo dove necessario.



Si promettevano meno strutture, meno duplicazioni e meno costi. Il risultato, invece, è stato quello di mettere insieme le vecchie strutture senza ridurle davvero: un Comune più grande, ma non necessariamente più efficiente e meno costoso.

