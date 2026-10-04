Un premio per la pace a un’alleanza militare!



La motivazione di chi ha promosso il riconoscimento è chiara: secondo la Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL), che assegna il premio, la NATO garantisce stabilità attraverso la cooperazione e la deterrenza. Il presidente della WWL Reinhard Zinkann ha sostenuto esplicitamente che forza militare e salvaguardia della pace non sarebbero una contraddizione, ma si condizionerebbero reciprocamente.

