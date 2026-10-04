Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis

L’unica vera decisione politica che Bruxelles non può contestare riguarda le modalità di messa in votazione popolare dell’accordo di sottomissione. E qui arriva almeno una nota positiva.



Gli Stati hanno deciso per la doppia maggioranza di popolo e Cantoni, per 23 voti contro 17. D’altra parte, il Consiglio degli Stati è la Camera dei Cantoni: sarebbe stato il colmo se i rappresentanti dei Cantoni avessero votato contro loro stessi. Eppure succede anche questo: nella consultazione, 15 Cantoni su 26 (tra questi, per fortuna, non c’è il Ticino) si sono espressi contro la maggioranza dei Cantoni. Un clamoroso suicidio politico: i lemming in nome di Bruxelles!

