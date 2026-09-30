Il Ticino e la carenza di autostima

Per questo sono convinto che la colpa non sia, in primo luogo, della politica, dell'economia o dei frontalieri. Sono i bersagli più comodi, perché ci permettono di spostare altrove la responsabilità. La verità è meno piacevole: spesso siamo noi ticinesi ad autosabotarci. Lamentarsi è più facile che agire, dare la colpa agli altri è più comodo che guardarsi allo specchio.

