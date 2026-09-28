I Comuni dovrebbero coordinare l’acquisto collettivo della nafta

In quell’occasione il Municipio di Losone rispose negativamente alla mia interpellanza, affermando di «non ritenere per il momento di doversi chinare su questa problematica», e osservando che non spettava necessariamente all’ente pubblico farsi promotore di una simile iniziativa. Ma altri Comuni aderirono alla proposta nell’intento di aiutare i propri cittadini. A quell’epoca un litro di olio da riscaldamento per quantitativi fra i 1500 e i 2000 litri si aggirava attorno ai 111 franchi per 100 litri, mentre attualmente il prezzo per il medesimo quantitativo ammonta a circa 160 franchi per 100 litri, e con l’aria che tira potrebbe salire ulteriormente nei prossimi mesi. Di fronte a un simile esorbitante aumento è auspicabile che i Comuni – molti dei quali versano sussidi a chi opta per le energie rinnovabili – facciano qualcosa anche per aiutare quei numerosi cittadini e contribuenti che ancora utilizzano un riscaldamento a olio. Non si chiede di versare sussidi anche a costoro, ma semplicemente di coordinare l’acquisto di nafta, e ciò, come spiego più avanti, anche nell’interesse dei Comuni.



Qualche Municipio potrebbe chiedersi se quanto proposta sia fattibile, e qui rispondo riportando un parere emesso una ventina di anni fa dalla Sezione degli enti locali (cfr. fascicolo IX pag. 26 di “Conoscere per deliberare”), secondo cui un ruolo attivo del genere da parte di un Comune potrebbe apparire opinabile dal profilo dell’opportunità, ma «non sarebbe censurabile dal profilo della legalità, rispettivamente di una sufficiente tutela degli interessi pubblici in gioco. Simile modo di procedere – secondo la SEL – non è innanzi tutto escluso dalla legge. Va poi escluso che esso sia atto a comportare pregiudizi per gli interessi collettivi; anzi, occorre ammettere che dall’aumento dei quantitativi deriva di regola una diminuzione dei prezzi e pertanto anche vantaggi economici per il Comune.