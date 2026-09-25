La sanità ha bisogno di incentivi

In questo quadro complesso, la politica federale e cantonale è chiamata a svolgere un ruolo di mediatore, cercando un equilibrio tra gli interessi delle lobby, delle associazioni di categoria e le esigenze dell’elettorato. Solo attraverso un dialogo aperto e un impegno concreto verso soluzioni condivise sarà possibile restituire alla sanità pubblica una direzione chiara e sostenibile, capace di superare le attuali contraddizioni e di garantire il benessere collettivo. È giunto il momento di rimettere la nave della sanità sulla giusta rotta, con coraggio e lungimiranza, solamente con la collaborazione di tutti gli attori si può trovare una soluzione condivisa e bilanciata, l’alternativa sarebbe una rivoluzione calata dall’alto che rischierebbe di rendere tutti insoddisfatti.