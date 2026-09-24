Cerca e trova immobili
Segnalaci
Amalia Mirante

CdA e partiti: poche regole per fare chiarezza

Amalia Mirante, deputata di Avanti con Ticino&Lavoro
CdA e partiti: poche regole per fare chiarezza
Amalia Mirante
CdA e partiti: poche regole per fare chiarezza
Amalia Mirante, deputata di Avanti con Ticino&Lavoro

Quando un'azienda appartiene ai cittadini non basta che faccia utili: deve anche essere governata in modo limpido e deve essere chiaro dove finisce l'interesse pubblico e dove iniziano gli interessi personali o politici.

La discussione in corso sui compensi del Consiglio di amministrazione delle AIL riporta d'attualità il problema. Secondo i dati pubblicati da Ticinonews, nel solo primo semestre del 2026 il presidente del CdA avrebbe percepito tra 80 e 90 mila franchi e il vicepresidente tra 70 e 80 mila.

Troppo? Troppo poco? Non è questo il punto che mi interessa discutere. La questione viene prima: quando parliamo di un'azienda interamente pubblica, ogni franco deve poter essere spiegato e ogni nomina deve essere al riparo dal sospetto che una poltrona sia diventata il prolungamento di una carriera politica.

Già nel marzo del 2025, in Consiglio comunale a Lugano, Avanti con Ticino&Lavoro aveva sollevato il tema dei conflitti d'interesse e della trasparenza nella governance di AIL. Nella sua risposta lo stesso Municipio riconosceva che concentrare più ruoli nella stessa persona "non è una soluzione ottimale" e sottolineava la necessità di separare con chiarezza le responsabilità. Sono d'accordo e credo che sia arrivato il momento di passare dalle buone intenzioni a regole semplici.

Chi viene nominato nel Consiglio di amministrazione di un'azienda pubblica deve essere scelto per competenza, esperienza e indipendenza e deve essere estraneo a cariche politiche attive: niente consiglieri comunali nei CdA, ma nemmeno presidenti, copresidenti, capigruppo o dirigenti di partito. Essere impegnati politicamente non è una colpa, ma un Consiglio di amministrazione non può trasformarsi in una seconda assemblea politica, con le sedie distribuite secondo i rapporti di forza tra partiti, né una poltrona pubblica dovrebbe diventare il premio per anni di militanza, fedeltà o equilibri interni.

Diverso è il caso dei municipali. Nelle aziende pubbliche strategiche la loro presenza è necessaria, perché il Municipio deve poter rappresentare direttamente il proprietario, cioè il Comune e in ultima analisi i cittadini, vigilando e assumendosi la responsabilità politica di ciò che accade nelle società della collettività. Ma proprio per questo il municipale non dovrebbe ricavare un reddito personale aggiuntivo da quella funzione. È già pagato dai cittadini per rappresentare il Comune e tutelarne gli interessi e, se siede in un CdA perché è municipale, il compenso dovrebbe quindi tornare al Comune.

Aggiungerei infine una regola altrettanto semplice: pubblicare ogni anno, nome per nome, tutti i compensi percepiti dai membri dei CdA delle società pubbliche, indicando parte fissa, parte variabile, commissioni e gettoni, senza formule vaghe e senza aspettare che siano i giornalisti a ricostruire le cifre. Sia chiaro: non c'è nulla di scandaloso nel pagare bene una persona competente che assume responsabilità importanti. Anzi. La competenza ha un valore e le responsabilità devono essere remunerate. Ma qui si parla di un'azienda pubblica che opera praticamente in monopolio e che dispone già di organi dirigenziali il cui lavoro non deve essere duplicato dal CdA. Il problema nasce quando i cittadini non possono sapere con chiarezza chi viene nominato, perché e quanto viene pagato.

La trasparenza non è un fastidio da sopportare, ma il prezzo minimo da pagare quando si amministrano soldi e aziende che appartengono alla collettività. Le aziende pubbliche appartengono a tutti: bisognerebbe ricordarselo ogni giorno.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
amalia miranteaziende pubblicheconflitto di interessigovernancetrasparenza
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
92

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
2 gior
495

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
1 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
4 ore
54
304

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
1 gior
54
123

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
1 gior
206

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
1 gior
43
113

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
3 gior
20
99

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
90

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
85

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
12
27

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22
62

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
2 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
6 ore
32
70

Auto di lusso nel mirino dei ladri

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
21 ore

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
11 ore
30

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
1 gior
6
49

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
1 gior
20
39

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
21 ore

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
2 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
7 ore

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
2 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
2 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
3 gior
11
112

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
2 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
4
19

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
3 gior
19
18

Auto in fiamme sulla cantonale

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
45

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
11 ore
3
31

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
85

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
22 ore
11

Burrasca Ferrari

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
2 gior
5
38

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
2 gior
14
40

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
1 gior
2
33

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
17
62

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
2 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
60

«Xhaka è stato un codardo»

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
37
48

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
6 ore
1
14

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
2 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
17
58

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
2 gior
18
42

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
1 gior
6
10

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
1 gior
16
46

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
3 gior
11
32

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
5 ore
2
36

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
3 gior
49
96

«La vaccinazione è un fatto privato»

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera
LIVE
LORENZO QUADRI
6 ore
16

La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera

La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo
LIVE
LUCA FRASA
6 ore
3

La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo

No alla Nato, sì alla neutralità
LIVE
ALBERTO TOGNI
8 ore
1
9

No alla Nato, sì alla neutralità

La scuola non ci rende tutti uguali
LIVE
ALESSANDRO SPEZIALI
9 ore
1
9

La scuola non ci rende tutti uguali

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona
LIVE
IL CENTRO BELLINZONA
18 ore
3
10

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona

Il velo nelle scuole e l’effetto di proselitismo islamico
LIVE
GIORGIO GHIRINGHELLI
1 gior
4
17

Il velo nelle scuole e l’effetto di proselitismo islamico

La neutralità: uno strumento di sicurezza
LIVE
NORMAN GOBBI
1 gior
26

La neutralità: uno strumento di sicurezza

Domenica si vota. Lunedì i Castelli saranno ancora lì. E poi?
LIVE
PAOLO BALZARI
1 gior
6

Domenica si vota. Lunedì i Castelli saranno ancora lì. E poi?

Non violenza! Altro che «indifferenza»…Sì alla neutralità
LIVE
NIKI PALTENGHI
1 gior
17

Non violenza! Altro che «indifferenza»…Sì alla neutralità

HotellerieSuisse Sopraceneri sostiene la Fortezza!
LIVE
HOTELLERIESUISSE SOPRACENERI
1 gior
2
15

HotellerieSuisse Sopraceneri sostiene la Fortezza!