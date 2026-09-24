CdA e partiti: poche regole per fare chiarezza

Troppo? Troppo poco? Non è questo il punto che mi interessa discutere. La questione viene prima: quando parliamo di un'azienda interamente pubblica, ogni franco deve poter essere spiegato e ogni nomina deve essere al riparo dal sospetto che una poltrona sia diventata il prolungamento di una carriera politica.

Già nel marzo del 2025, in Consiglio comunale a Lugano, Avanti con Ticino&Lavoro aveva sollevato il tema dei conflitti d'interesse e della trasparenza nella governance di AIL. Nella sua risposta lo stesso Municipio riconosceva che concentrare più ruoli nella stessa persona "non è una soluzione ottimale" e sottolineava la necessità di separare con chiarezza le responsabilità. Sono d'accordo e credo che sia arrivato il momento di passare dalle buone intenzioni a regole semplici.