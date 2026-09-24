La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo

Le situazioni potenzialmente pericolose sono sotto gli occhi di tutti. Monopattini che passano dalla strada al marciapiede, attraversano improvvisamente la carreggiata o si muovono tra i pedoni. E-bike che raggiungono velocità importanti e vengono talvolta utilizzate negli spazi pedonali senza considerare che peso e velocità cambiano completamente le conseguenze di un eventuale impatto.

Non è una questione di essere contro questi mezzi. Sarebbe assurdo. La mobilità elettrica è ormai una realtà e offre indubbi vantaggi. Ma sostenibile non può diventare sinonimo di senza regole.