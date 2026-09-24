Cerca e trova immobili
Segnalaci
LORENZO QUADRI

La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera

Lorenzo Quadri, consigliere nazionale Lega dei Ticinesi
La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera
TiPress
Fonte LORENZO QUADRI
La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera
Lorenzo Quadri, consigliere nazionale Lega dei Ticinesi

La neutralità della Svizzera non è una questione di destra o di sinistra. Il 27 settembre i cittadini saranno chiamati a decidere sulla linea del nostro Paese per il futuro: vogliamo continuare a essere una Svizzera credibilmente neutrale, oppure siamo pronti a rottamare uno dei capisaldi della sicurezza, della prosperità e del ruolo internazionale del nostro Paese?

La neutralità non è una tradizione folcloristica né un orientamento politico passeggero da modificare a seconda delle circostanze. È uno status riconosciuto dal diritto internazionale. E soprattutto è uno degli elementi fondanti della Svizzera, insieme alla democrazia diretta, al federalismo, all’indipendenza, alla libertà e al principio di milizia.

Nel bieco tentativo di denigrare l’iniziativa in votazione, la sinistra la bolla come «putiniana». L’iniziativa non c’entra nulla con Putin, né con altri. Riguarda solo la Svizzera. La neutralità deve essere credibile proprio quando le pressioni sono più forti. Neutralità non significa indifferenza. Come ha scritto l’eminente politologo Wolf Linder, «la neutralità non è l’assenza di morale, bensì l’assenza di parzialità».

Altra fake news degli avversari: l’iniziativa porterebbe all’isolamento. E’ vero il contrario. Grazie alla neutralità, la Svizzera ha costruito nel tempo un ruolo internazionale senza uguali: mediatrice, potenza protettrice, sede di organizzazioni internazionali e della Croce Rossa. La Svizzera neutrale è aperta al mondo. Una Svizzera non neutrale – o neutrale a geometria variabile, che è la stessa cosa – resta intrappolata nella logica dei blocchi contrapposti. Quindi si chiude. Non solo: viene trascinata nelle guerre altrui.

Anche sul piano economico, la neutralità consente di diversificare le relazioni e di ridurre la dipendenza da pochi partner: è un antidoto alla ricattabilità.

Una neutralità reale, e dunque credibile, necessita di regole chiare e prevedibili. Non può venire applicata o sospesa a seconda delle pressioni straniere o dei moralismi «mainstream» del momento.

Una Svizzera neutrale non partecipa alle sanzioni contro gli Stati belligeranti. Le sanzioni non sono uno strumento di promozione della pace. Sono una forma di guerra economica. A pagarne il prezzo è la popolazione civile. Sia quella dei paesi colpiti che quella degli Stati che le decretano.

Se l’iniziativa sulla neutralità venisse respinta, la strada sarebbe segnata. Le decisioni prese negli ultimi anni dal governo, dall’amministrazione federale e dalle maggioranze politiche vanno in un’unica direzione: strisciante adesione alla NATO (oltre che all’UE). Una questione esistenziale quale la nostra politica di sicurezza verrebbe di conseguenza delegata ad entità terze che decidono in base ai propri interessi; non certo ai nostri.

Il 27 settembre non si voterà soltanto sulla neutralità. Si voterà sulla capacità della Svizzera di decidere autonomamente sul proprio futuro. Neutralità, sovranità e indipendenza vanno di pari passo. Rinunciare alla prima significa perdere anche le altre due. Per questo occorre votare Sì all’iniziativa.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
neutralitàSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
88

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
2 gior
478

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
22 ore

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
1 gior
54
123

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
1 gior
201

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
19 ore
42
113

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
2 gior
20
99

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
91

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
20
85

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
27

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
22
63

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
3 gior
11
112

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
85

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
2 gior
19
18

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
2 gior
64
143

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
17 ore

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
1 gior
20
39

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
19 ore
6
49

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
3 gior
20
59

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
2 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
16 ore

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
2 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
2 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
2 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
6 ore
23

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
4
19

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
3 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
21 ore
12
45

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
2 gior
5
38

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
1 gior
14
41

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
6 ore
3
29

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
1 gior
2
33

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
1 gior
17
63

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
2 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
17 ore
10

Burrasca Ferrari

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
37
49

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
59

«Xhaka è stato un codardo»

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
68
151

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
3 gior
36
144

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
3 gior
96
116

«Mi sono procurato un certificato falso»

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
2 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
17
58

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
2 gior
18
42

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
1 gior
16
46

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
1 gior
4
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
2 gior
11
32

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo
LIVE
LUCA FRASA
1 ora
1

La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo

No alla Nato, sì alla neutralità
LIVE
ALBERTO TOGNI
3 ore
1
7

No alla Nato, sì alla neutralità

La scuola non ci rende tutti uguali
LIVE
ALESSANDRO SPEZIALI
5 ore
1
8

La scuola non ci rende tutti uguali

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona
LIVE
IL CENTRO BELLINZONA
13 ore
3
10

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona

Il velo nelle scuole e l’effetto di proselitismo islamico
LIVE
GIORGIO GHIRINGHELLI
20 ore
4
17

Il velo nelle scuole e l’effetto di proselitismo islamico

La neutralità: uno strumento di sicurezza
LIVE
NORMAN GOBBI
1 gior
25

La neutralità: uno strumento di sicurezza

Domenica si vota. Lunedì i Castelli saranno ancora lì. E poi?
LIVE
PAOLO BALZARI
1 gior
6

Domenica si vota. Lunedì i Castelli saranno ancora lì. E poi?

Non violenza! Altro che «indifferenza»…Sì alla neutralità
LIVE
NIKI PALTENGHI
1 gior
18

Non violenza! Altro che «indifferenza»…Sì alla neutralità

HotellerieSuisse Sopraceneri sostiene la Fortezza!
LIVE
HOTELLERIESUISSE SOPRACENERI
1 gior
2
15

HotellerieSuisse Sopraceneri sostiene la Fortezza!

Non Fortezza. Castelli
LIVE
SANDRO FORA
1 gior
4
12

Non Fortezza. Castelli