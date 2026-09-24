La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera

Nel bieco tentativo di denigrare l’iniziativa in votazione, la sinistra la bolla come «putiniana». L’iniziativa non c’entra nulla con Putin, né con altri. Riguarda solo la Svizzera. La neutralità deve essere credibile proprio quando le pressioni sono più forti. Neutralità non significa indifferenza. Come ha scritto l’eminente politologo Wolf Linder, «la neutralità non è l’assenza di morale, bensì l’assenza di parzialità».

Altra fake news degli avversari: l’iniziativa porterebbe all’isolamento. E’ vero il contrario. Grazie alla neutralità, la Svizzera ha costruito nel tempo un ruolo internazionale senza uguali: mediatrice, potenza protettrice, sede di organizzazioni internazionali e della Croce Rossa. La Svizzera neutrale è aperta al mondo. Una Svizzera non neutrale – o neutrale a geometria variabile, che è la stessa cosa – resta intrappolata nella logica dei blocchi contrapposti. Quindi si chiude. Non solo: viene trascinata nelle guerre altrui.