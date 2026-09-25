Fortezza: il PLR Bellinzona dice Sì a un investimento nel futuro della Città
Sezione PLR di Bellinzona.
In vista della votazione comunale del 27 settembre, il PLR Bellinzona invita le cittadine e i cittadini a votare Sì al Messaggio municipale 1019 sulla valorizzazione del patrimonio UNESCO dei Tre Castelli, della Murata e della cinta muraria, approvato dal Consiglio comunale nel marzo 2026.
Da oltre venticinque anni i nostri Castelli sono patrimonio mondiale dell'umanità. È arrivato il momento per Bellinzona di trasformare questo riconoscimento in un vero motore di sviluppo. Il progetto sottoposto al voto concretizza un'offerta culturale e turistica moderna, capace di attirare visitatori, allungarne la permanenza e generare ricadute concrete per commerci, ristorazione, strutture alberghiere e posti di lavoro in tutta la regione.
A 35 anni dagli ultimi interventi, l'offerta museale dei Castelli va modernizzata e chi visita il complesso deve poter accedere facilmente e in sicurezza. Il credito permette di rinnovare e ampliare gli spazi espositivi e di migliorarne la fruizione, rendendo l'esperienza di visita all'altezza di un sito di valore mondiale.
È inoltre un progetto che guarda all'economia reale. L'indotto stimato supera i 14 milioni di franchi a sostegno di piccole e medie imprese che sono l'ossatura della nostra Città. Si tratta anche di un'occasione da non sprecare: gran parte dell'investimento è sostenuta da Cantone, Confederazione e privati, con una quota a carico della Città limitata a circa 4,5 milioni. Infine, i nuovi spazi per eventi andranno anche a beneficio della popolazione, che potrà continuare ad accedere ai Castelli. Bellinzona ha l'opportunità di passare da semplice tappa a vera destinazione.
La «Fortezza» presenta i Castelli come un unico sistema difensivo, così come riconosciuto dall'UNESCO.
Il PLR Bellinzona invita quindi a votare Sì il 27 settembre.