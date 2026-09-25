Fortezza: il PLR Bellinzona dice Sì a un investimento nel futuro della Città

A 35 anni dagli ultimi interventi, l'offerta museale dei Castelli va modernizzata e chi visita il complesso deve poter accedere facilmente e in sicurezza. Il credito permette di rinnovare e ampliare gli spazi espositivi e di migliorarne la fruizione, rendendo l'esperienza di visita all'altezza di un sito di valore mondiale.

È inoltre un progetto che guarda all'economia reale. L'indotto stimato supera i 14 milioni di franchi a sostegno di piccole e medie imprese che sono l'ossatura della nostra Città. Si tratta anche di un'occasione da non sprecare: gran parte dell'investimento è sostenuta da Cantone, Confederazione e privati, con una quota a carico della Città limitata a circa 4,5 milioni. Infine, i nuovi spazi per eventi andranno anche a beneficio della popolazione, che potrà continuare ad accedere ai Castelli. Bellinzona ha l'opportunità di passare da semplice tappa a vera destinazione.