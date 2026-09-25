Cerca e trova immobili
Segnalaci
PLR BELLINZONA

Fortezza: il PLR Bellinzona dice Sì a un investimento nel futuro della Città

Sezione PLR di Bellinzona.
Fortezza: il PLR Bellinzona dice Sì a un investimento nel futuro della Città
Tipress
Fortezza: il PLR Bellinzona dice Sì a un investimento nel futuro della Città
Sezione PLR di Bellinzona.

In vista della votazione comunale del 27 settembre, il PLR Bellinzona invita le cittadine e i cittadini a votare Sì al Messaggio municipale 1019 sulla valorizzazione del patrimonio UNESCO dei Tre Castelli, della Murata e della cinta muraria, approvato dal Consiglio comunale nel marzo 2026.

Da oltre venticinque anni i nostri Castelli sono patrimonio mondiale dell'umanità. È arrivato il momento per Bellinzona di trasformare questo riconoscimento in un vero motore di sviluppo. Il progetto sottoposto al voto concretizza un'offerta culturale e turistica moderna, capace di attirare visitatori, allungarne la permanenza e generare ricadute concrete per commerci, ristorazione, strutture alberghiere e posti di lavoro in tutta la regione.

A 35 anni dagli ultimi interventi, l'offerta museale dei Castelli va modernizzata e chi visita il complesso deve poter accedere facilmente e in sicurezza. Il credito permette di rinnovare e ampliare gli spazi espositivi e di migliorarne la fruizione, rendendo l'esperienza di visita all'altezza di un sito di valore mondiale.

È inoltre un progetto che guarda all'economia reale. L'indotto stimato supera i 14 milioni di franchi a sostegno di piccole e medie imprese che sono l'ossatura della nostra Città. Si tratta anche di un'occasione da non sprecare: gran parte dell'investimento è sostenuta da Cantone, Confederazione e privati, con una quota a carico della Città limitata a circa 4,5 milioni. Infine, i nuovi spazi per eventi andranno anche a beneficio della popolazione, che potrà continuare ad accedere ai Castelli. Bellinzona ha l'opportunità di passare da semplice tappa a vera destinazione.

La «Fortezza» presenta i Castelli come un unico sistema difensivo, così come riconosciuto dall'UNESCO.

Il PLR Bellinzona invita quindi a votare Sì il 27 settembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bellinzonacastelli di bellinzonafortezzaplr
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
1 gior
87
432

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
90

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
16 ore
23
67

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
2 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
14 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
121

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
204

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
2 gior
43
106

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
1 gior
36
81

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
1 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
1 gior
48
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
87

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
91

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
1 gior
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
23 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
3 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
34
67

Auto di lusso nel mirino dei ladri

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
7 ore
59
125

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
5 ore

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
10 ore
2
49

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
2 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
46

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
2 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
11

Burrasca Ferrari

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
37

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
32

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
26

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
44

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
16 ore
9
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
34
89

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
1 gior
13
32

Arrestato il primogenito del Senatùr

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
1 gior
12
47

«I Moretti erano intimidatori»

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
7 ore
16

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
55

«Xhaka è stato un codardo»

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
1 gior
24
52

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
498

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
69

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
3 gior
2
30

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
9

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
3 gior
41
45

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
27

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
1 gior
2
15

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
55

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
29

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La sanità ha bisogno di incentivi
LIVE
MATTEO GALGIANI
2 ore
2

La sanità ha bisogno di incentivi

No alla mercificazione dei castelli, no al credito per il “progetto Fortezza”
LIVE
NIKI PALTENGHI
6 ore
3
8

No alla mercificazione dei castelli, no al credito per il “progetto Fortezza”

Xhaka, Covid e libertà di coscienza
LIVE
MARIA PIA AMBROSETTI
9 ore
15
23

Xhaka, Covid e libertà di coscienza

La politica non è un bancomat
LIVE
FABIO MONTI
14 ore
7
4

La politica non è un bancomat

CdA e partiti: poche regole per fare chiarezza
LIVE
AMALIA MIRANTE
1 gior
5
22

CdA e partiti: poche regole per fare chiarezza

La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera
LIVE
LORENZO QUADRI
1 gior
26

La neutralità non è un accessorio: è la Svizzera

La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo
LIVE
LUCA FRASA
1 gior
5

La mobilità corre. Le regole devono tenere il passo

No alla Nato, sì alla neutralità
LIVE
ALBERTO TOGNI
1 gior
1
15

No alla Nato, sì alla neutralità

La scuola non ci rende tutti uguali
LIVE
ALESSANDRO SPEZIALI
1 gior
1
12

La scuola non ci rende tutti uguali

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona
LIVE
IL CENTRO BELLINZONA
1 gior
3
12

Valorizzare i castelli significa investire nel futuro di Bellinzona