No alla mercificazione dei castelli, no al credito per il “progetto Fortezza”

A giudicare dalle accuse di essere “contro lo sviluppo culturale di Bellinzona”, sembra che l’unica valorizzazione possibile per i castelli sia relativa a questo progetto. Non è così. Anzi, l’opposizione a questo “balzo in avanti” nasce proprio dalla necessità di considerare anche le diverse e legittime sensibilità di chi vive di persona questo patrimonio, non solo dei portatori d’interesse (i tanto citati “stakeholders”).