La cifra fa il titolo, la governance dovrebbe fare la discussione

Il punto non è stabilire sull'onda di un articolo se i compensi siano troppo elevati. È capire perché sono così, chi lo ha deciso, chi lo monitora e per remunerare che cosa.

Una parte è fissa? Quanto a seduta? E dalle commissioni o dai gruppi di lavoro? Esistono benchmark con aziende comparabili? Quali criteri ha fissato l’azionista (la Città)? Quali attività vengono remunerate?