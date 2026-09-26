La politica deve entrare nelle case della gente per vivere in simbiosi con la terra e risolvere i problemi

La gente subisce sempre di più questa nuova situazione, dovuta a un anomalo cambiamento che cancella le stagioni. Oggi esiste una lunga estate e solamente una piccola porzione riservata all'inverno. Ecco il motivo per cui la nostra terra non ha il tempo per riposare e rigenerarsi. Lo si percepisce con il comportamento della flora e della fauna, che purtroppo si trovano spiazzate e soffrono tremendamente. La gente è spaesata e non abituata a questa nuova situazione con le forti canicole estive che non permettono di vivere in modo normale e influiscono sulla nostra salute.