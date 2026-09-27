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Fortezza di Bellinzona, il voto popolare conferma che i dubbi erano fondati

Fortezza di Bellinzona, il voto popolare conferma che i dubbi erano fondati
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Fonte UDC Bellinzona
Fortezza di Bellinzona, il voto popolare conferma che i dubbi erano fondati

L’UDC Bellinzona prende atto con soddisfazione del risultato della votazione odierna sul progetto di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona. La popolazione ha scelto di respingere il progetto, mandando un segnale chiaro alle istituzioni cittadine.

Fin dall’esame del progetto, l’UDC aveva manifestato scetticismo e prudenza, in particolare di fronte all’importanza dell’investimento, ai costi futuri e alle incognite legate alla gestione e alla sostenibilità finanziaria dell’intera operazione. Proprio per queste ragioni, in Consiglio comunale il gruppo UDC, composto da Ivano Beltraminelli, Brenno Grisetti e Rodolfo Quatraccioni, aveva scelto di astenersi, evitando di concedere un sostegno incondizionato a un progetto sul quale permanevano diversi interrogativi.

Successivamente, con il dibattito pubblico e l’approfondimento dei contenuti, le perplessità sono aumentate. Tuto Rossi è stato inoltre tra i promotori del fronte contrario al progetto, contribuendo al dibattito che ha portato la questione davanti alla popolazione.Il risultato di oggi non deve essere interpretato come un voto contro i Castelli, che rappresentano un patrimonio storico e culturale fondamentale per Bellinzona. È invece un segnale sulla necessità di proporre investimenti sostenibili, trasparenti e proporzionati alle possibilità finanziarie della Città, stabilendo con attenzione le priorità.

La popolazione si è espressa e la sua decisione va rispettata. Ora occorre ripartire da questo risultato e riflettere su soluzioni più equilibrate per valorizzare i nostri Castelli, senza perdere di vista i bisogni concreti della Città e dei suoi cittadini.

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