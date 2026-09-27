Fortezza di Bellinzona, il voto popolare conferma che i dubbi erano fondati

Successivamente, con il dibattito pubblico e l’approfondimento dei contenuti, le perplessità sono aumentate. Tuto Rossi è stato inoltre tra i promotori del fronte contrario al progetto, contribuendo al dibattito che ha portato la questione davanti alla popolazione.Il risultato di oggi non deve essere interpretato come un voto contro i Castelli, che rappresentano un patrimonio storico e culturale fondamentale per Bellinzona. È invece un segnale sulla necessità di proporre investimenti sostenibili, trasparenti e proporzionati alle possibilità finanziarie della Città, stabilendo con attenzione le priorità.

La popolazione si è espressa e la sua decisione va rispettata. Ora occorre ripartire da questo risultato e riflettere su soluzioni più equilibrate per valorizzare i nostri Castelli, senza perdere di vista i bisogni concreti della Città e dei suoi cittadini.