Tre sconfitte per il progetto dell’UDC. Il 29 novembre fermiamo la legge sul materiale bellico

Il filo politico è chiaro. L’UDC costruisce consenso attorno alla paura, divide le persone e presenta gli interessi dei più ricchi come interessi del Paese. La sua agenda indebolisce i servizi pubblici, alimenta l’ostilità verso le persone straniere e tutela i profitti di chi trae vantaggio dalle disuguaglianze. La GISO difende un progetto diametralmente opposto: giustizia sociale e climatica, diritti, solidarietà e beni comuni.

«Affitti sempre più cari, premi di cassa malati insostenibili, salari che non tengono il passo e una crisi climatica che minaccia il futuro comune: sono queste le urgenze a cui la politica deve rispondere. L’UDC cerca capri espiatori; noi vogliamo agire sulle disuguaglianze e restituire alle persone sicurezza materiale e prospettive», dichiara Nicola Terzaghi, membro del comitato della GISO Ticino.