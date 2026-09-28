Abbiamo scelto. Ma più della metà di Bellinzona ha scelto di non scegliere

Dall’altra parte vi erano il Municipio in corpore, un’ampia maggioranza del Consiglio comunale e, soprattutto, un fronte politico di dimensioni davvero fuori dal comune: PLR, PS, Il Centro, Lega e Verdi liberali schierati compatti a sostegno del progetto. A questi si sono aggiunti un comitato civico, personalità della società civile e, nelle ultime battute della campagna, rappresentanti istituzionali esterni alla Città.

Un dispiegamento di forze notevole. Nelle prime fasi di questa vicenda le contestazioni dei referendisti erano state sostanzialmente ridimensionate come questioni marginali rispetto al progetto nel suo complesso. Eppure, con il passare delle settimane, il fronte a sostegno del SÌ è diventato sempre più vasto, organizzato e visibile. Se quelle criticità erano davvero così marginali, viene spontaneo chiedersi perché sia stato necessario mobilitare una coalizione tanto ampia. Forse il timore che quella decisione potesse non superare il giudizio della popolazione si è fatto sentire eccome.