Capitale UBS: dagli Stati un’altra decisione autolesionista

La nuova normativa nasce, come noto, dal fallimento di Credit Suisse. Ma a causare la débâcle di CS non è stata la mancanza di copertura, bensì un tracollo di fiducia e problemi di liquidità. E soprattutto la gestione dei rischi, che può mandare a gambe all’aria una banca indipendentemente dal grado di copertura.



Come ha osservato recentemente la NZZ, l’UBS di oggi non è paragonabile al Credit Suisse e nemmeno all’UBS del 2008. Il punto, dunque, non è necessariamente stabilire regole più severe, bensì applicare correttamente quelle esistenti e intervenire quando emergono segnali di crisi, invece di continuare a concedere deroghe o chiudere gli occhi, come hanno invece fatto la FINMA e anche la Banca nazionale nel caso di Credit Suisse.

