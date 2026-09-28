Cassa malati o tassa sulla salute?

E non è nemmeno soltanto una discussione teorica. Ginevra – Cantone spesso all’avanguardia in molte tematiche sociali - non tergiversa e sta già cercando una strada alternativa: il 23 settembre 2026 il Consiglio di Stato ha fatto avanzare concretamente il progetto di una “Caisse Santé Genève”, avviando due procedure per costruire un nuovo modello di rete sanitaria e di assicurazione cantonale, con l’obiettivo dichiarato di contenere l’esplosione dei premi e dei costi.

